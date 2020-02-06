Чт, 6.02.2020
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  • Ильмар Рааг об обысках в ПБК: в контексте экономических преступлений все должны быть равны
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Ильмар Рааг об обысках в ПБК: в контексте экономических преступлений все должны быть равны

Ильмар Рааг

ФОТО: Viktor Burkivski

Закон должен обеспечивать равное обращение со всеми юридическими лицами в контексте экономических преступлений, даже если речь идет о средствах массовой информации, считает эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг.

"BMA (материнская фирма, владеющая Первым Балтийским Каналом) является коммерческим предприятием. С одной стороны, в России закупается контент, в который включается местная реклама", - сказал Рааг в среду в студии "Актуальной камеры", комментируя проведенные в помещениях ПБК в Риге и Таллинне обыски.

"Если речь идет об экономическом преступлении и перемещении грязных денег, и мы, с одной стороны, четко осуждаем произошедшее в Danske Bank или Swedbank, а теперь видим преступную хозяйственную деятельность в материнской фирме ПБК, можем ли мы умалчивать это, чтобы не подумали, будто мы ограничиваем свободу слова? Перед законом все предприятия должны быть равны", - добавил он.

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