Ильмар Рааг об обысках в ПБК: в контексте экономических преступлений все должны быть равны

Закон должен обеспечивать равное обращение со всеми юридическими лицами в контексте экономических преступлений, даже если речь идет о средствах массовой информации, считает эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг.
"BMA (материнская фирма, владеющая Первым Балтийским Каналом) является коммерческим предприятием. С одной стороны, в России закупается контент, в который включается местная реклама", - сказал Рааг в среду в студии "Актуальной камеры", комментируя проведенные в помещениях ПБК в Риге и Таллинне обыски.
"Если речь идет об экономическом преступлении и перемещении грязных денег, и мы, с одной стороны, четко осуждаем произошедшее в Danske Bank или Swedbank, а теперь видим преступную хозяйственную деятельность в материнской фирме ПБК, можем ли мы умалчивать это, чтобы не подумали, будто мы ограничиваем свободу слова? Перед законом все предприятия должны быть равны", - добавил он.