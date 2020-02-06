На границе Эстонии с Китаем

С этим желанием обратить на себя внимание и выделиться из толпы чаще всего связаны и нарушения разнообразных правил. Например, если на болотной туристической тропе строжайше запрещено сходить с деревянных мостков, кто-нибудь, увидев аппетитную и очень фотогеничную клюковку, непременно сделает пару шагов к ней, чтобы снять поближе и поярче. Такого кадра не будет ни у кого! Гид и сопровождающей строго порицают нарушителя? А его это не очень волнует, им движет инстинкт охотника! Но ведь это тоже можно понять: оказываясь в туристических поездках, многие из нас ведут себя точно так же, хотя мы вовсе не китайцы. Есть правило? Ага, но его же можно обойти!

Отчасти это наследие социалистической системы: вспомните, что было у нас еще полвека назад – достаточно суровый идеологический фон, однако все и каждый знали, что это как бы немного понарошку, что строго звучат только слова с трибун, а обычные люди в обычной жизни могли жить, как живется, и соблюдать только те правила, которые им удобны. Это стало и какое-то время будет оставаться частью культуры, ничего не поделаешь. Разве что штрафы применять.

- Почему они так громко говорят?

- Это тоже часть их культуры: им приходится из поколения в поколение расти в такой огромной массе людей, что если ты не будешь кричать, тебя просто никто никогда не услышит.

И потом, полезно помнить о том, что свои вежливые воспитанные люди, а также и свои невыносимые хамы существуют у каждого народа. И китайцы - не исключение. А лукавят они часто не из желания обмануть, а из «социальной маневренности», чтобы общение проходило более гладко. Вспомните не такие уж далекие времена, когда чрезмерная прямота и бескомпромиссность у нас тоже были скорее опасны, чем полезны.

Кроме того, в последнее время в самом Китае идет достаточно активный процесс просвещения, знакомства с тем, как живет остальной мир. Для этого существуют теле- и радиопрограммы, об этом говорят туристические предприятия, сопровождающие и организаторы групп, которые направляются в совершенно другие регионы мира. По дороге туристам рассказывают о том, куда они едут и какой стиль поведения принят в этой стране.

- Все заметили, что азиатские туристы часто носят маски. Боятся заболеть или заразить?

- Среди них не только китайцы, есть люди из Кореи, Японии, Гонконга, Тайваня, Сингапура... Если говорить не о китайцах, то азиат обычно надевает маску, когда он сам немного прихворнул, чтобы не заразить окружающих. То есть он уже чувствует себя неважно и может навредить тем, кто рядом. Китайцы тоже берегут окружающих, если сами нездоровы, а попадая в другую страну, конечно, опасаются чужих незнакомых вирусов. Впрочем, они боятся их и дома, а кроме того, в больших китайских городах очень сильный смог и загазованность воздуха.

- Что сейчас изменилось на китайском туристическом направлении и лично для вас в связи с объявлением эпидемии коронавируса?

- Изменилось очень и очень многое: группы к нам больше не приезжают, похоже, у меня впереди совершенно свободный сезон, делать будет абсолютно нечего, страна почти что закрыта на большой всеобщий карантин.

Групповой туризм из Китая запрещен руководством страны, а те группы, которые мы видим на улицах наших городов и стран в последние пару недель, это, к примеру, круизные туристы, которые планировали свои поездки задолго до их начала и в самих поездках находятся уже сравнительно давно, возможно, две-три недели. А могут быть и зарубежные китайцы, ведь они живут в разных странах мира. Так что это не те жители Китая, которые прямо сейчас находятся в регионах эпидемии и, тем не менее, ездят по миру. В сущности, они такие же точно жертвы обстоятельств. Многие из них услышали новость о вирусе, находясь на другом конце планеты.