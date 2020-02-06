На границе Эстонии с Китаем

В Китае вспышка опасной эпидемии, в Таллинне толпы китайских туристов. Караул? Не спешите! Им сейчас не лучше, чем нам.
Вполне понятно, что сообщения о новом вирусе вызывают тревогу и даже панику. Непонятно, почему иные комментарии полны животной злобы и оскорблений в адрес туристов из Китая. Во-первых, разжигание межнациональной розни у нас наказуемо. Во-вторых, если присмотреться к ситуации с холодной головой, приезжим из Поднебесной сейчас тоже несладко.
Тынис Роосимаа десять лет жил с семьей в Китае, в том числе и во время эпидемии SARS. Он консультант по китайскому языку и культуре, переводчик и гид. Обаятельный и общительный символ эстонско-китайской границы – если бы такая была на карте мира. Он и ответил на самые острые вопросы Rus.Postimees о китайских туристах и коронавирусе.
- Туристы из Китая для Эстонии – скорее проблема или благо?
- Я бы сейчас не назвал избыток китайских туристов катастрофическим: граница их критической численности проходит где-то в Париже. Именно там при одном их появлении, например, в кафе или ресторане люди могут вставать и уходить. У нас пока ситуация не настолько критична. Кроме того, сейчас не разгар сезона. И ни в коем случае нельзя забывать, что одной из очень важных и существенных статей дохода для Таллинна и Эстонии является именно туризм: когда туристов становится больше, есть повод радоваться. Китайских туристов среди них тоже немало, но это не повод расстраиваться.
Мы можем познакомить людей с нашим городом, страной, они тратят здесь свои деньги. И чем больше людей приезжает, тем больше денег они оставят в Эстонии. Китайцам очень нравится покупать, тратить деньги, поэтому для Эстонии они скорее благо.
- Однако я слышала, что в случае с китайскими туристами действует довольно хитрая схема: все деньги, которые они привозят, остаются в заведениях, принадлежащих китайцам, и таким образом не приносят большой пользы стране пребывания китайских туристов.
- Это верно лишь отчасти. Довольно заметный туристический бум со стороны Китая мы наблюдаем последние лет двадцать, а если говорить об Эстонии, то последние лет 10. В основном они приезжают организованными группами, и в этом случае чаще всего питаются в своих собственных ресторанах и нанимают своих собственных гидов которые не аттестованы в Таллинне нашим сообществом гидов или Департаментом туризма. Соответственно доходы от этих услуг могут поступать непосредственно в Китай.
Кроме того, множество этих групп прибывает в рамках круизов, то есть появляется в Таллинне утром и уезжает вечером; значит, эти люди не ночуют в Эстонии и не оставляют денег за размещение. А рестораны они выбирают, конечно, преимущественно свои: китайцы очень уж привержены собственной азиатской еде и наши продукты пробуют не слишком охотно. Еда в Эстонии и в Китае слишком различается, а привычки китайских туристов неистребимы, они всегда предпочтут именно китайский ресторан, который еще, к тому же, держит именно китаец. Потому что китайская еда, приготовленная некитайцем, по вкусу отличается и уже может не понравиться туристу из Китая.
Однако эта ситуация постепенно, но сравнительно быстро меняется: растет число самостоятельных туристов из Китая, которые приезжают к нам на несколько дней, и селятся здесь, снимают отели, апартаменты. Они уже гораздо более продвинутые в плане отношения к другим культурам, могут знать языки, испытывать интерес к нашей кухне. Причем речь идет не только о парах или семьях с детьми. Самостоятельно могут приехать несколько семей друзей или одна большая семья с бабушками-дедушками и все это выглядит своеобразным довольно многочисленным кланом.
Такой тренд обусловлен ростом среднего класса в Китае. Эти люди помоложе групповых туристов, которым обычно за 50, они гораздо лучше образованы и шире смотрят на мир, знают иностранные языки, как минимум английский, и не только они сами, но и их дети. И эта тенденция независимого туризма из Китая довольно быстро растет. Именно таких китайцев сейчас в городе больше всего: круизный сезон пока прервался, но тем не менее, китайских туристов в городе довольно много.
Если говорить о тратах китайских туристов, то в последние годы они тоже значительно изменились. Если раньше, при зарождении там среднего класса, они покупали больше вещей, особенно брендовых, чтобы подчеркнуть свой статус (всё как везде), то сейчас этот средний класс значительно активнее интересуется разного рода впечатлениями: люди больше покупают эмоции, платят за новые ощущения и экзотические переживания. То есть, шопинг как таковой стал менее активным, а денег они оставляют все-таки больше, чем раньше.
- В Таллинне очень многие недовольны китайскими туристами: их слишком много, они слишком много говорят, не признают и не уважают личного пространства, ведут себя достаточно бесцеремонно, бросают мусор вокруг себя...
- Это так. Они привозят свои собственные привычки из Китая. Но здесь необходимо наше терпение и понимание: они постепенно привыкнут к нашему стилю поведения, мы постепенно привыкнем быть снисходительными. И следует обратить внимание на то, что они достаточно быстро развиваются, учатся, осваивают стили поведения тех стран, где они бывают.
И еще один нюанс: Китай – огромная страна и в разных провинциях люди воспитаны по-разному, не все китайцы, которых мы встречаем в Таллинне, и в Эстонии, ведут себя одинаково неприемлемо. Просто заметны самые громкие, самые неаккуратные и беспардонные. Но на самом деле среди них масса образованных интеллигентных людей или просто воспитанных и спокойных. Хотя они обращают на себя гораздо меньше внимания, поэтому мы просто их не так уж замечаем.
Да, возможно они ведут себя более нахально и напористо, чем мы привыкли. Это объясняется достаточно сложными историческими условиями, когда людям необходимо выживать, вечно конкурировать друг с другом, ловчить и изворачиваться, говорить неправду. Давайте вспомним не такие уж давние советские времена, когда в очень больших городах крупные массы людей, например, в больших очередях, вели себя примерно так же. В толпе человек опасается остаться незаметным, хочет обратить на себя внимание. У нас просто давно никто особо не толпится, держат дистанцию, поэтому мы быстро забыли, каково это.
С этим желанием обратить на себя внимание и выделиться из толпы чаще всего связаны и нарушения разнообразных правил. Например, если на болотной туристической тропе строжайше запрещено сходить с деревянных мостков, кто-нибудь, увидев аппетитную и очень фотогеничную клюковку, непременно сделает пару шагов к ней, чтобы снять поближе и поярче. Такого кадра не будет ни у кого! Гид и сопровождающей строго порицают нарушителя? А его это не очень волнует, им движет инстинкт охотника! Но ведь это тоже можно понять: оказываясь в туристических поездках, многие из нас ведут себя точно так же, хотя мы вовсе не китайцы. Есть правило? Ага, но его же можно обойти!
Отчасти это наследие социалистической системы: вспомните, что было у нас еще полвека назад – достаточно суровый идеологический фон, однако все и каждый знали, что это как бы немного понарошку, что строго звучат только слова с трибун, а обычные люди в обычной жизни могли жить, как живется, и соблюдать только те правила, которые им удобны. Это стало и какое-то время будет оставаться частью культуры, ничего не поделаешь. Разве что штрафы применять.
- Почему они так громко говорят?
- Это тоже часть их культуры: им приходится из поколения в поколение расти в такой огромной массе людей, что если ты не будешь кричать, тебя просто никто никогда не услышит.
И потом, полезно помнить о том, что свои вежливые воспитанные люди, а также и свои невыносимые хамы существуют у каждого народа. И китайцы - не исключение. А лукавят они часто не из желания обмануть, а из «социальной маневренности», чтобы общение проходило более гладко. Вспомните не такие уж далекие времена, когда чрезмерная прямота и бескомпромиссность у нас тоже были скорее опасны, чем полезны.
Кроме того, в последнее время в самом Китае идет достаточно активный процесс просвещения, знакомства с тем, как живет остальной мир. Для этого существуют теле- и радиопрограммы, об этом говорят туристические предприятия, сопровождающие и организаторы групп, которые направляются в совершенно другие регионы мира. По дороге туристам рассказывают о том, куда они едут и какой стиль поведения принят в этой стране.
- Все заметили, что азиатские туристы часто носят маски. Боятся заболеть или заразить?
- Среди них не только китайцы, есть люди из Кореи, Японии, Гонконга, Тайваня, Сингапура... Если говорить не о китайцах, то азиат обычно надевает маску, когда он сам немного прихворнул, чтобы не заразить окружающих. То есть он уже чувствует себя неважно и может навредить тем, кто рядом. Китайцы тоже берегут окружающих, если сами нездоровы, а попадая в другую страну, конечно, опасаются чужих незнакомых вирусов. Впрочем, они боятся их и дома, а кроме того, в больших китайских городах очень сильный смог и загазованность воздуха.
- Что сейчас изменилось на китайском туристическом направлении и лично для вас в связи с объявлением эпидемии коронавируса?
- Изменилось очень и очень многое: группы к нам больше не приезжают, похоже, у меня впереди совершенно свободный сезон, делать будет абсолютно нечего, страна почти что закрыта на большой всеобщий карантин.
Групповой туризм из Китая запрещен руководством страны, а те группы, которые мы видим на улицах наших городов и стран в последние пару недель, это, к примеру, круизные туристы, которые планировали свои поездки задолго до их начала и в самих поездках находятся уже сравнительно давно, возможно, две-три недели. А могут быть и зарубежные китайцы, ведь они живут в разных странах мира. Так что это не те жители Китая, которые прямо сейчас находятся в регионах эпидемии и, тем не менее, ездят по миру. В сущности, они такие же точно жертвы обстоятельств. Многие из них услышали новость о вирусе, находясь на другом конце планеты.
При этом индивидуальный и семейный туризм продолжается, да и наши люди продолжают ездить в Китай.