Месси устал от ответственности за ситуацию в «Барселоне»

По информации El Partidazo de COPE, Месси устал от того, что он несет ответственность за все происходящее в «Барселоне». В частности, аргентинца не устраивает ситуация, что все всегда указывают на него, когда говорят о «священных коровах» и «игроках». Сообщается, что Месси был особенно взбешен тем, что спортивный директор клуба Эрик Абидаль в своем интервью сделал то же самое.