Защита добивается отвода прокуроров по делу Таллиннского порта

Адвокаты Пауль Керес, Айвар Пильв, Андрей Свищ, Эльмер Муна, Эрки Кергандберг и Сандра-Кристин Кярнер обратились к суду с просьбой дать госпрокурорам Фельдманис и Часовских отвод или отстранить их от участия в процессе и предложить прокуратуре назначить нового прокурора в течение двух дней после постановления об отводе прокуроров.

Согласно ходатайству, на заседании 3 октября прошлого года защитники узнали, что в состав уголовного дела входят носители данных, которые не были сделаны доступными ни одному защитнику в ходе предварительного следствия, и выразили желание получить копию этих данных.

На заседании 15 октября госпрокурор Фельдманис заявила, что защитникам следовало подать соответствующее заявление. На том же заседании суд пояснил прокуратуре, что защитники имеют право ознакомиться с данной частью уголовного дела.

К заседанию 29 октября данные не передали защитникам и суд дал прокуратуре две недели на передачу данных. Прокуратура не стала оспаривать это постановление, но и не выполнила его.

4 февраля этого года прокуроры сообщили, что не считают возможным выполнить постановление уездного суда и передать защите копию не представленных до сих пор материалов. Прокуроры сослались на ходатайство о первичной правовой защите, поданное пострадавшей стороной процесса AS Tallinna Sadam.

Защитники уверены, что прокуроры вели себя как минимум нечестно и что они сознательно и злонамеренно препятствуют процессу.

Согласно ходатайству адвокатов, прокуратура до начала судебного процесса скрывала от защиты тот факт, что в ее распоряжении находятся затребованные полицией безопасности и включенные в уголовное дело приложенные к ответу AS Tallinna Sadam на запросы CD, USB-флеш-накопители и DVD с содержащимися на них данными и материалами, а также переписка работников Tallinna Sadam.

Судья Кристина Вялисте предположительно на следующей неделе составит постановление на основе ходатайства адвокатов.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия Госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее Госпрокуратура.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому. В их числе Эно Саар, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, Тойво Промм, и Ян Пашковский, а также предприятия HTG Invest AS и Keskkonnahoolduse OÜ. Ранее обвинялся также Валдо Ыунап, но в его отношении дело разрешили в порядке согласительного делопроизводства.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую представители турецкого и польского судостроительных заводов обещали Кийлю в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже новых паромов.

Согласно обвинению, Пайде был согласен получить взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около 2 млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.

Кийль и Кальюранд были задержаны 26 августа 2015 года, прокуратура предъявила обоим подозрения в получении взяток в крупных размерах. Оба освободились из-под ареста в начале 2016 года.

Ни один из обвиняемых не признает себя виновным.