Эксперт: почему цены квартир в Каламая высоки до неприличия?

«Если в ближайшее время застройщики начнут продавать квартиры в Каламая по средней цене 3800 евро за квадратный метр, цена квадратного метра однокомнатной квартиры дойдет до 4400 евро, - говорит эксперт по недвижимости и руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Конечно, всегда можно найти несколько квартир класса люкс, но когда таковой является средняя цена продаж, это изумляет».

По словам Саксинга, даже среди новых квартир наблюдаются значительные ценовые перепады. «За квадратный метр только что построенной квартиры запрашивают на 470 евро больше, чем за квадратный метр квартиры в домах 2018-2019 годов, - отметил Саксинг. - Во многом это связано с дорогой застройкой на Каларанна, где стоимость большинства квартир составляет более четверти миллиона евро».

Хотя в высоком качестве строящихся в Каламая квартир, по словам Саксинга, сомневаться не приходится, разница в ценах заставляет покупателей задуматься. «При приобретении бывшей в употреблении отремонтированной квартиры покупатель может сэкономить почти 1400 евро с каждого квадратного метра, - сказал Саксинг. - При этом он получит хорошую квартиру с мебелью, да еще и деньги останутся».