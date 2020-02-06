Государство попыталось исправить ошибки в организации госзакупок, но стало только хуже
Хотя новый Закон о государственных закупках и новый Регистр государственных закупок были разработаны для облегчения процесса госзакупки товаров и услуг, некоторые учреждения не ощущают, что это облегчило их деятельность, показывает аудит Государственного контроля.
В сентябре 2017 года вступил в силу новый Закон о государственных закупках, а в 2018 году был введен в эксплуатацию новый Регистр государственных закупок. Госконтроль расследовал их влияние на закупочную деятельность государственных учреждений и проверил сферу управления шести министерств, где аудиторы ранее отмечали большинство проблем в сфере закупок.
«По иронии судьбы, попытки упростить законодательство о государственных закупках до настоящего времени привели к тому, что закон в глазах пользователей стал более сложным, - констатировал государственный контролер Янар Хольм. - Особенно трудно ориентироваться в законе тем, кто не организует закупки постоянно».
Что касается регистра государственных закупок, то организаторы закупок также обнаружили, что он стал несколько сложнее, чем раньше, особенно при редком использовании.
Кроме того, Государственный контроль проанализировал, соответствуют ли структура систем внутреннего контроля и организация процедур закупок, связанных с закупочной деятельностью государственных учреждений, новому Закону о государственных закупках. Среди прочего мы выяснили, какие позиции чаще всего исключались из процедур государственных закупок при закупке услуг и строительных работ, и каковы наиболее распространенные ошибки в процессе закупок и их причины.
«По сравнению с 2016 годом, когда Государственный контроль в последний раз проводил более тщательную проверку закупочной деятельности государственных учреждений, ошибки аналогичны. Общая картина постепенно улучшается, а количество несостоявшихся закупок относительно скромное», - добавил государственный контролер Янар Хольм. По мнению Госконтроля, самой большой проблемой может считать купленные товары, заказанные услуги и строительные работы без организации процедуры, установленной законом. В 2018 году проверенные учреждения совершили государственные закупки на сумму около 145,5 млн евро.
Замечания Госконтроля по проблемам закупок учреждений заключаются в следующем:
Выбирается неправильный тип процедуры. Например, были организованы простые закупки вместо процедуры закупки и т. д. Основной причиной было недостаточное планирование. Учреждения не умеют прогнозировать затраты и доходы или оценивать фактическое количество или оценочную стоимость вещи или услуги.
Закупка разделяется на части. Во многих случаях учреждения закупали товары, услуги или строительные работы одного и того же типа, назначения или функциональности у нескольких разных компаний, не суммируя эти покупки. Этот принцип чаще всего игнорировался при покупке продуктов питания, предел контролировался только по поставщикам или группам товаров.
В процессе совершаются ошибки. Например, поставщик не придерживается установленных процедур закупок, основные документы закупок не содержат требуемой информации, а документация, связанная с процедурой закупок, является неполной.
Объем договоров на поставки превышается. В случае школ наибольшие превышения объема договоров были связаны с приобретением продуктов питания и транспортных услуг. Одна из причин превышения договоров заключается в том, что объемы договоров не всегда систематически и постоянно контролируются. Стоимость в основном превышалась в случае рамочных договоров. В качестве объяснения приводилось, что рамочный договор не является связывающим обязательством. Однако Государственный контроль считает, что при заключении договоров на основе рамочного соглашения должно основываться на условиях рамочного соглашения, поскольку любое последующее существенное изменение условий несовместимо с равным обращением и прозрачным использованием денег.
Договоры на закупки не публикуются или публикуются с задержкой. Чтобы обеспечить прозрачность и контроль над использованием государственных денег, согласно Закону об общественной информации, государственные учреждения обязаны предоставлять доступ к публичной информации, но договоры часто было невозможно найти или они были недоступны.
При заполнении регистра государственных закупок совершаются ошибки. Извещения о закупках подаются с опозданием, иногда вводится неправильная дата исполнения договора, изменения договора не указываются, неправильно указывается стоимость договора и т. д.
Чаще всего без процедуры государственной закупки покупается теплоэнергия. Учреждения считают организацию закупки тепловой энергии необоснованной, поскольку ее нельзя купить у другой тепловой компании, поскольку в конкретном районе нет других конкурирующих компаний централизованного теплоснабжения, и максимальная цена на тепло была утверждена Департаментом конкуренции. По мнению Госконтроля, организация процедуры закупки тепловой энергии существенно не улучшит конкуренцию и не поспособствует нахождению оптимального соотношения цены и качества. По словам Министерства финансов, они не могут вносить предложения о внесении поправок в закон с целью предоставления освобождения, поскольку в директивах о государственных закупках такая возможность не предусмотрена.
«Министерству финансов следует найти возможность сделать исключение и, при необходимости, при общении с Европейской комиссией активно заняться практической необходимостью инициировать пересмотр директивы, - сказал государственный контролер Янар Хольм. - Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на учреждения при покупке и заказе услуг на основе прейскуранта, установленного или утвержденного законодательством».
Госконтроль рекомендовал проверенным министерствам дополнить процедуры закупок и усилить надзор Министерства финансов за выполнением Закона о государственных закупках в учреждениях сферы управления. Кроме того, Государственный контроль рекомендовал оценить необходимость обучения организаторов закупок, а также сосредоточить и проанализировать потребности учреждений в закупках, организовать совместные закупки и рассмотреть вопрос о присоединении разных учреждений к центральным закупкам.
В дополнение к этому Государственный контроль порекомендовал министру государственного управления продолжать сотрудничество с учреждениями в разработке проекта закона о внесении изменений в Закон о государственных закупках, чтобы облегчить понимание Закона о государственных закупках для пользователей и изыскивать способы снижения административного бремени. Госконтроль рекомендовал сделать регистр государственных закупок более удобным для пользователя, чтобы информация, представленная в нем, могла быть легко и однозначно понятной для пользователя. Также требуется улучшить контроль за заполнением регистра государственных закупок, например, добавив в программу больше автоматических контрольных точек, что позволит оценить целостность и точность введенных данных.
Проверялись Министерство обороны, Министерство по делам сельской жизни, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство образования и науки, Министерство культуры и Министерство внутренних дел. При проведении аудита Государственный контроль руководствовался тем, что учреждения должны организовывать свою работу так, чтобы они целенаправленно, экономично, прозрачно, контролируемо и соразмерно использовали государственные деньги, и относились к людям одинаково, эффективно используя конкуренцию и заключая договоры на основе наилучшего соотношения цены и качества, а также избегая любого конфликта интересов, который может нанести вред конкуренции. По данным Министерства финансов в 2018 году в Эстонии было организовано 7854 государственных закупок на общую сумму чуть более 2,5 миллиарда евро.
В прошлом году Министерство финансов начало собирать предложения от учреждений о том, что можно изменить в Законе о государственных закупках, и все представленные предложения доступны на веб-сайте министерства. По предварительному прогнозу, проект поправок в закон должен поступить в Рийгикогу в первом квартале 2020 года. Проект по разработке регистра государственных закупок также продолжается.
Отчет о проверке можно найти здесь.