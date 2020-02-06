Государство попыталось исправить ошибки в организации госзакупок, но стало только хуже

Договоры на закупки не публикуются или публикуются с задержкой. Чтобы обеспечить прозрачность и контроль над использованием государственных денег, согласно Закону об общественной информации, государственные учреждения обязаны предоставлять доступ к публичной информации, но договоры часто было невозможно найти или они были недоступны.

При заполнении регистра государственных закупок совершаются ошибки. Извещения о закупках подаются с опозданием, иногда вводится неправильная дата исполнения договора, изменения договора не указываются, неправильно указывается стоимость договора и т. д.

Чаще всего без процедуры государственной закупки покупается теплоэнергия. Учреждения считают организацию закупки тепловой энергии необоснованной, поскольку ее нельзя купить у другой тепловой компании, поскольку в конкретном районе нет других конкурирующих компаний централизованного теплоснабжения, и максимальная цена на тепло была утверждена Департаментом конкуренции. По мнению Госконтроля, организация процедуры закупки тепловой энергии существенно не улучшит конкуренцию и не поспособствует нахождению оптимального соотношения цены и качества. По словам Министерства финансов, они не могут вносить предложения о внесении поправок в закон с целью предоставления освобождения, поскольку в директивах о государственных закупках такая возможность не предусмотрена.

«Министерству финансов следует найти возможность сделать исключение и, при необходимости, при общении с Европейской комиссией активно заняться практической необходимостью инициировать пересмотр директивы, - сказал государственный контролер Янар Хольм. - Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на учреждения при покупке и заказе услуг на основе прейскуранта, установленного или утвержденного законодательством».

Госконтроль рекомендовал проверенным министерствам дополнить процедуры закупок и усилить надзор Министерства финансов за выполнением Закона о государственных закупках в учреждениях сферы управления. Кроме того, Государственный контроль рекомендовал оценить необходимость обучения организаторов закупок, а также сосредоточить и проанализировать потребности учреждений в закупках, организовать совместные закупки и рассмотреть вопрос о присоединении разных учреждений к центральным закупкам.

В дополнение к этому Государственный контроль порекомендовал министру государственного управления продолжать сотрудничество с учреждениями в разработке проекта закона о внесении изменений в Закон о государственных закупках, чтобы облегчить понимание Закона о государственных закупках для пользователей и изыскивать способы снижения административного бремени. Госконтроль рекомендовал сделать регистр государственных закупок более удобным для пользователя, чтобы информация, представленная в нем, могла быть легко и однозначно понятной для пользователя. Также требуется улучшить контроль за заполнением регистра государственных закупок, например, добавив в программу больше автоматических контрольных точек, что позволит оценить целостность и точность введенных данных.

Проверялись Министерство обороны, Министерство по делам сельской жизни, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство образования и науки, Министерство культуры и Министерство внутренних дел. При проведении аудита Государственный контроль руководствовался тем, что учреждения должны организовывать свою работу так, чтобы они целенаправленно, экономично, прозрачно, контролируемо и соразмерно использовали государственные деньги, и относились к людям одинаково, эффективно используя конкуренцию и заключая договоры на основе наилучшего соотношения цены и качества, а также избегая любого конфликта интересов, который может нанести вред конкуренции. По данным Министерства финансов в 2018 году в Эстонии было организовано 7854 государственных закупок на общую сумму чуть более 2,5 миллиарда евро.

В прошлом году Министерство финансов начало собирать предложения от учреждений о том, что можно изменить в Законе о государственных закупках, и все представленные предложения доступны на веб-сайте министерства. По предварительному прогнозу, проект поправок в закон должен поступить в Рийгикогу в первом квартале 2020 года. Проект по разработке регистра государственных закупок также продолжается.