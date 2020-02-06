Совсем обнаглели ⟩ Злоумышленники с поразительным упорством и регулярностью взламывают один и тот же магазин Coop

Взломы магазинов в 2018–2019 годы. ФОТО: Tpm

Как и в предыдущие два раза, добычей воров стали преимущественно алкоголь и сигареты. По мнению полиции, речь идет о классической краже на скорую руку, когда хватают первые попавшиеся вещи.

Магазин в Ваймаствере взламывали также 18 января и 23 декабря прошлого года. Руководитель Йыгеваского экономического кооператива Тоомас Вахур видит в этих трех случаях один и тот же почерк. По его мнению, три преступления были совершены одними и теми же людьми.

И хотя в магазине есть система безопасности и камеры видеонаблюдения, все три раза злоумышленники беспрепятственно покидали Coop с накраденным. На видео с установленных в магазине камер видно, как ночью или ранним утром в помещение заходят два человека в темных одеждах, но установить их личности по этим изображениям, к сожалению, невозможно. «Вероятно, это спецы, капюшоны у них всегда на голове, лиц не видно», - отметил Вахур.

Воры попадали в магазин через заднюю дверь. По словам ведущего следователя Тартуского отделения полиции Вейко Кыре, все преступления действительно схожи: ночью или ранним утром неизвестные разбивают окно, ломают дверь или замок, проникают в магазин, берут первые попавшиеся вещи и сбегают до того, как взлом обнаруживается или охранная фирма получает сигнал тревоги. «В случае таких быстрых краж берут то, что доступно - сигареты, алкогольные напитки, продукты или товары для дома», - пояснил Кыре.

Во вторник полицейские побывали на месте происшествия в Ваймаствере, собрали необходимые для расследования материалы, а также пообщались с местными жителями и сотрудниками магазина. Также полиция проанализирует записи установленных в магазине и имеющихся в округе камер, сообщил пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.