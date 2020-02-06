В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых российские спортсмены в случае санкций смогут выступить только в нейтральном статусе, передает Р-Спорт.
Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. В декабре 2019 года глава комитета WADA по соответствию (CRC) Джонатан Тейлор заявлял, что решение исполкома WADA не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022, но если сборная России выйдет в финальную часть чемпионата мира в Катаре, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией CRС WADA отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по итогам разбирательства по делу WADA и РУСАДА.
"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", - сообщили в WADA.
В РФС и РУСАДА в среду заявили РИА Новости, что не получали никаких уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022. В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.