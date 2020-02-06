Суд оправдал экс-главу Таллиннского телевидения, обвинявшегося в присвоении более 200 000 евро

На прошедших в конце ноября судебных прениях окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя потребовала признать Леппа виновным и приговорить его к двум годам тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком. Защитник Леппа Андрес Симсон заявил, что Леппа следует полностью оправдать.

Прокурор потребовала приговорить бухгалтера KVA Telecom Леа Краави за содействие присвоению имущества и подделку документа к одному году тюрьмы условно и вычесть из этого срока проведенные под арестом два дня. Прокурор предложила назначить Краав испытательный срок в один год. Прокурор потребовала приговорить члена правления KVA Вальтера Краава за содействие присвоению имущества к одному году тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Прокурор потребовала для юридического лица KVA Telecom OÜ штрафа в размере 20 000 евро.

Защитник Краавов и KVA Telecom OÜ Март Сикут заявил, что их следует полностью оправдать.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Леппа в том, что он с помощью фиктивных сделок присвоил более 200 000 евро, пока руководил Таллиннским ТВ в период 2013–2016. Согласно обвинению, Лепп использовал счета от KVA Telecom OÜ, предъявленные за производство передач "Keskkonnanädal" и "Vaba mõtte klubi".

Из KVA Telecom OÜ деньги переводили в находящуюся под контролем Леппа фирму Videomeedia OÜ, отметило обвинение.

Согласно обвинению, у KVA Telecom не было возможностей производить передачи, не было и договора субподряда с Videomeedia, то есть передачи создавались с использованием помещений, оборудования и операторов Таллиннского ТВ.

В рамках того же дела обвинение предъявили также юридическому лицу KVA Telecom, члену правления фирмы Вальтеру Крааву и бухгалтеру Леа Краав.

Уголовное дело в отношении бывшего члена правления Таллиннского ТВ Марта Уммеласа прекращено в связи с оппортунитетом.

По словам Леппа, обвинения в его адрес полностью беспочвенны и после двухлетнего производства следствие не нашло доказательств, что Таллиннскому ТВ был причинен ущерб.