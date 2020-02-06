На компенсацию российских виз для жителей приграничных территорий выделено более 60 000 евро

С 6 февраля начался прием ходатайств о компенсации расходов на российские визы лицам, желающим посетить в этом году живущих в приграничных районах родственников или места их захоронения. В 2020 году на эти цели в бюджете выделено 61 290 евро, пишет Rus.ERR.
Ходатайства о получении компенсации могут подавать граждане Эстонии, чье местожительство, по данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии и которые желают навестить супруга или супругу, близких родственников, родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посетить места их захоронения.
Приграничными территориями считаются город Печоры Печорского района, а также Крупская, Лавровская и Новоизборская волости, город Ивангород Кингисеппского района, Большелуцкая и Куземкинская волость или Загривская волость Сланцевского района.
Ходатайства можно подавать в Союз самоуправлений Ида-Вирумаа и в Центр развития Вырумаа. Визами для участия в программах культурного обмена занимается координатор по визам Центра развития Вырумаа.
Более подробную информацию о компенсации за визовые сборы можно найти на сайте Министерства финансов.