На компенсацию российских виз для жителей приграничных территорий выделено более 60 000 евро

С 6 февраля начался прием ходатайств о компенсации расходов на российские визы лицам, желающим посетить в этом году живущих в приграничных районах родственников или места их захоронения. В 2020 году на эти цели в бюджете выделено 61 290 евро, пишет Rus.ERR.