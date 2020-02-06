Чт, 6.02.2020
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  • Розжиг костра на Сааремаа чуть не закончился трагедией: под землей начали взрываться сотни запалов

Розжиг костра на Сааремаа чуть не закончился трагедией: под землей начали взрываться сотни запалов

Фото с места обнаружения.

ФОТО: Lääne-Eesti pommigrupp

Во время лесных работ на Сааремаа было обнаружено огромное количество запалов. Соответствующий вызов получила Западно-Эстонская бомбовая группа в деревню Кырузе 4 февраля.

На месте выяснилось, что после розжига костра для сжигания веток начали слышаться взрывы. На место были вызваны саперы, которые потушили пожар. Они раскопали место костра и под землей нашли 345 запалов. Они по-прежнему были дееспособны и из-за жара костра начали взрываться.

Фото с места событий.

ФОТО: Lääne-Eesti pommigrupp

Руководитель Западно-Эстонской бомбовой группы Айвар Пост сказал, что речь шла о случае, когда костер разожгли на старом поле битвы, где были заложены запалы. «К счастью, взрывы начались, когда рядом с костром никого не было, поэтому никто не пострадал. Лесничие сразу вызвали на помощь саперов». Пост напоминает, что при розжиге костра следует убедиться в безопасности места.

Поскольку запалы обгорели, их транспортировали в специальных бомбовых контейнерах в место для ликвидации. Помимо снарядов в роще было обнаружено еще 14 снарядов, которые также вместе с другими были доставлены в место ликвидации.

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