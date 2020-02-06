Розжиг костра на Сааремаа чуть не закончился трагедией: под землей начали взрываться сотни запалов

На месте выяснилось, что после розжига костра для сжигания веток начали слышаться взрывы. На место были вызваны саперы, которые потушили пожар. Они раскопали место костра и под землей нашли 345 запалов. Они по-прежнему были дееспособны и из-за жара костра начали взрываться.

Фото с места событий. ФОТО: Lääne-Eesti pommigrupp

Руководитель Западно-Эстонской бомбовой группы Айвар Пост сказал, что речь шла о случае, когда костер разожгли на старом поле битвы, где были заложены запалы. «К счастью, взрывы начались, когда рядом с костром никого не было, поэтому никто не пострадал. Лесничие сразу вызвали на помощь саперов». Пост напоминает, что при розжиге костра следует убедиться в безопасности места.