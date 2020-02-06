Убийство критика Рамзана Кадырова: чтобы попасть в ЕС, чеченский киллер прикинулся онкобольным

Проживающий в Польше чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, бежавший из республики из-за преследований, опубликовал в своем Telegram-канале запись телефонного разговора с некой Луизой Звонковой и ее племянницей Аминой Хамидовой. По его словам, именно эти женщины помогали предполагаемому убийце с подготовкой пакета документов, необходимых для получения визы в страны Евросоюза: женщины предоставляют услуги по оформлению документов, передает NEWSru.

Как пишет Абдурахманов, Хамидова сопровождала подозреваемого в убийстве Мимадиева и 18 января летела вместе с ним из Москвы в Валенсию, оттуда в Берлин, а на следующий день вернулась обратно.

Кроме того, Хамидова отправляла предполагаемому преступнику денежные переводы, когда тот уже находился в Бельгии, сообщает «Кавказ.Реалии».

В телефонном разговоре с Абдурахмановым женщины все это подтвердили, но подчеркнули, что их ввели в заблуждение, так как 34-летний Усман Мамадиев, известный по кличке «Нушка», «представился онкобольным, которому срочно нужна операция в Германии». Поэтому Хамидова все это делала из лучших побуждений, она же купила предполагаемому убийце и обратный билет в Москву. По словам Хамидовой, если органы власти любой страны, где побывал преступник, захотят допросить ее и ее тетю Луизу Звонкову, то они «готовы предоставить все доказательства».

По словам Тумсо Абдурахманова, который говорил с Хамидовой, не исключено, что женщины за свою работу получили «гарантии безопасности» от кадыровцев.

Между тем, издание «Кавказский Узел», со ссылкой на источники в чеченской диаспоре во Франции, полагает, что убитый в отеле Coq Hardi во французском Лилле Имран Алиев, известный также как «Мансур Старый», не был целью присланного из Чечни киллера.

Как говорит руководитель ассоциации «Барт - Маршо» Джамбулат Сулейманов, главной целью киллера был Минкаил Мализаев. «Сам Алиев вряд ли был интересен заказчикам. Скорее всего, был интересен Минкаил Мализаев, который некрасиво отзывается о властях Чечни. Как следует из обнародованных аудиозаписей, киллер и Алиев ехали к Мализаеву, но в дороге что-то произошло, и Мансур Старый стал жертвой этой ситуации», - рассказал Сулейманов.

Блогер Минкаил Мализаев обнародовал на своем YouTube-канале аудиозаписи разговоров с Имраном Алиевым и предполагаемым убийцей. Из этих аудиозаписей следует, что киллер несколько раз как бы между делом интересовался адресом самого Мализаева. Имран Алиев заверял, что собеседник - человек надежный, и уговаривал Мализаева встретиться с ним.

Сулейманов отметил, что правоохранители так и не возбудили дело об избиении Минкаила Мализаева в 2018 году, «поскольку немецкие власти прохладно отнеслись к (нему)». Сам Мализаев после этого инцидента переехал во Францию.