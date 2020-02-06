Убийство критика Рамзана Кадырова: чтобы попасть в ЕС, чеченский киллер прикинулся онкобольным

Чеченский киллер Усман Мамадиев, зарезавший в отеле французского города Лилль блогера и критика главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, 44-летнего Имрана Алиева, готовя документы на выезд в ЕС, выдал себя за онкобольного.
Проживающий в Польше чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, бежавший из республики из-за преследований, опубликовал в своем Telegram-канале запись телефонного разговора с некой Луизой Звонковой и ее племянницей Аминой Хамидовой. По его словам, именно эти женщины помогали предполагаемому убийце с подготовкой пакета документов, необходимых для получения визы в страны Евросоюза: женщины предоставляют услуги по оформлению документов, передает NEWSru.
Как пишет Абдурахманов, Хамидова сопровождала подозреваемого в убийстве Мимадиева и 18 января летела вместе с ним из Москвы в Валенсию, оттуда в Берлин, а на следующий день вернулась обратно.
Кроме того, Хамидова отправляла предполагаемому преступнику денежные переводы, когда тот уже находился в Бельгии, сообщает «Кавказ.Реалии».
В телефонном разговоре с Абдурахмановым женщины все это подтвердили, но подчеркнули, что их ввели в заблуждение, так как 34-летний Усман Мамадиев, известный по кличке «Нушка», «представился онкобольным, которому срочно нужна операция в Германии». Поэтому Хамидова все это делала из лучших побуждений, она же купила предполагаемому убийце и обратный билет в Москву. По словам Хамидовой, если органы власти любой страны, где побывал преступник, захотят допросить ее и ее тетю Луизу Звонкову, то они «готовы предоставить все доказательства».
По словам Тумсо Абдурахманова, который говорил с Хамидовой, не исключено, что женщины за свою работу получили «гарантии безопасности» от кадыровцев.
Между тем, издание «Кавказский Узел», со ссылкой на источники в чеченской диаспоре во Франции, полагает, что убитый в отеле Coq Hardi во французском Лилле Имран Алиев, известный также как «Мансур Старый», не был целью присланного из Чечни киллера.
Как говорит руководитель ассоциации «Барт - Маршо» Джамбулат Сулейманов, главной целью киллера был Минкаил Мализаев. «Сам Алиев вряд ли был интересен заказчикам. Скорее всего, был интересен Минкаил Мализаев, который некрасиво отзывается о властях Чечни. Как следует из обнародованных аудиозаписей, киллер и Алиев ехали к Мализаеву, но в дороге что-то произошло, и Мансур Старый стал жертвой этой ситуации», - рассказал Сулейманов.
Блогер Минкаил Мализаев обнародовал на своем YouTube-канале аудиозаписи разговоров с Имраном Алиевым и предполагаемым убийцей. Из этих аудиозаписей следует, что киллер несколько раз как бы между делом интересовался адресом самого Мализаева. Имран Алиев заверял, что собеседник - человек надежный, и уговаривал Мализаева встретиться с ним.
Сулейманов отметил, что правоохранители так и не возбудили дело об избиении Минкаила Мализаева в 2018 году, «поскольку немецкие власти прохладно отнеслись к (нему)». Сам Мализаев после этого инцидента переехал во Францию.
В апреле 2018 года Минкаил Мализаев рассказал, что был жестоко избит после публикации призыва к чеченцам, живущим в Европе, объединиться и провести митинги «против беспредела» в Чечне. Он также сообщил о депортации жены и детей. В апреле 2019 года он назвал вынужденным видеообращение жены, заявившей о разводе с ним. А родственники Мализаева, якобы вернувшиеся домой добровольно, призвали блогера прекратить критиковать власти Чечни.
Во Франции Мализаев попросил власти страны о полицейской защите, но его просьба остается невыполненной. «Насколько мы понимаем, французские власти предоставляют подобную защиту только с одобрения спецслужб. Нельзя сказать, что ситуация безнадежна, но в последнее время французское агентство по беженцам пытается завернуть доклады „Мемориала“ и „Гражданского содействия“ под предлогом, что они не уверены в их подлинности, хотя достаточно позвонить по телефону. Статус беженцев получают по большей части женщины (из чеченской диаспоры)», - говорит представитель «Чеченского комитета» Даниэль Микайлович.
По его словам, во Франции появилась новая категория соискателей убежища - люди, которые не скрывают, что «служили в силовых структурах Кадырова», но потом столкнулись с проблемами. «Также они говорят, что пострадали от исламистов Чечни. Как ни странно, такая риторика вызывает участие (французских чиновников)», - отмечает Микайлович.
Ему известен как минимум один случай, когда французские власти выдворили чеченца, уличенного в сотрудничестве с российскими властями. «Его целью была слежка и сообщение сведений о чеченской диаспоре в Россию», - сообщил Микайлович, который считает реальной угрозу в отношении уехавших в Европу уроженцев Чечни, выступавших против режима Кадырова.
Напомним, еще в 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. «У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все - в наших руках. И поэтому не вредите сами себе», - сказал Кадыров.
Блогер Тумсо Абдурахманов считает, что убийство Имрана Алиева как раз было «актом устрашения» со стороны чеченских властей. «Это демонстрация, что они вот так нагло будут мстить за слова», - говорит Абдурахманов.
Прокуратура Лилля в данный момент расследует дело по факту убийства 44-летнего Имрана Алиева. Расследование поручено местной судебной полиции. Никаких арестов пока не произведено. Прокуратура Лилля считает 34-летнего Усмана Мамадиева, жителя Гудермесского района Чечни, который снимал отель вместе с Алиевым, основным подозреваемым, он объявлен в розыск. Но подозреваемый уже находится в России, вылетев самолетом из Берлина в день убийства. По данным блогера Тумсо Абдурахманов, Усман Мамадиев работает на высокопоставленного чеченского чиновника - депутата Госдумы Адама Делимханова.
Следствие полагает, что убийство в Лилле «имеет все характеристики политического».