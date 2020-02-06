Многие патрульные полицейские от усталости засыпали за рулем

Почти половина патрульных полицейских признают, что находясь за рулем оперативного автомобиля, проваливались в микросон. И хотя рабочий график полицейского теоретически обеспечивает достаточное количество времени на отдых и до и после работы, за смену стражи порядка иногда так устают, что глаза сами собой закрываются в тот момент, когда они находятся за рулем, пишет Postimees.
При написании дипломной работы в Таллиннском университете Хердо Кала опросил 157 патрульных полицейских, 46 процентов из которых признались, что в ночное время, находясь за рулем оперативной машины, проваливались в микросон. Микросон – это состояние, когда человек на какое-то время задремывает: внимание рассеивается, голова клонится на грудь или в обратную сторону, взгляд стекленеет. Микросон может длиться от двух до 20 секунд, чаще всего четыре-пять секунд.
Уставшими ночью себя чувствуют большинство полицейских, это признали 90 процентов ответивших на вопросы.
Руководитель патрульной службы Кесклиннского отдела Пыхьяской префектуры, капитан полиции Таави Кирс признал, что и он за десять лет работы на улице впадал в микросон в оперативной машине.
«Я считаю, что это происходило со многими полицейскими, точно также как с другими людьми, которые работают по ночам. Полицейский такой же человек, как другие, а человеку ночью нужно спать», - отметил Кирсс.
Рабочая смена патрульного полицейского чаще всего длится 12 часов, обычно ночная смена начинается в 20 часов и длится до восьми утра: «Усталость возникает под утро. В работе патрульного полицейского критические ситуации сменяются спокойными периодами, и это перегружает тело. Если много вызовов, у тебя есть работа и ты двигаешься, то не обращаешь внимания на усталость. Но если возникают спокойные моменты, и ты просто ездишь на патрульной машине, то усталость может взять верх».
Он добавил, что со временем ночные патрульные полицейские начинают уставать все больше. «Когда я молодым полицейским начал работать, организм был в более лучшем состоянии и все казалось проще. Через несколько лет утренний период ночных смен мог быть уже посложнее».
Половина проваливалась в микросон
- В опросе приняли участие 157 водителей оперативных автомобилей.
- 46 процентов признали, что, находясь за рулем, проваливались в микросон.
- 90 процентов чувствовали себя уставшими, находясь за рулем оперативных машин.
- По словам 40 процентов опрошенных, ночная работа вызывала проблемы со здоровьем (хроническая усталость, набор веса, апноэ сна, повышенное давление крови, измождение, депрессия).
- 63 процента оценивают свой стиль вождения оперативной машины, как полностью безопасный или безопасный.
- 38 процентов попадали на полицейских машинах в аварии.
- Четыре процента назвали причиной ДТП усталость.
- 77 процентов пришли к выводу, что Департамент полиции и погранохраны не считает управление автомобилем в состоянии усталости большой проблемой.
Источник: дипломная работа Хердо Кала в Таллиннском университете (была опубликована в журнале Департамента шоссейных дорог «Teeleht»)
Более трети ответивших на вопросы для дипломной работы патрульных полицейских попадали на оперативных автомобилях в аварии, но лишь четыре процента из них признали, что причиной ДТП была усталость.
Капитан полиции Кирсс не припомнил из своей практики случая, когда водитель оперативного автомобиля попадал в аварию по причине излишней усталости: «У меня самого таких аварий не было, – слава богу! – и у меня нет информации о том, что подобное происходило у кого-то из коллег».
Один длинный и несколько коротких перерывов
У патрульных полицейских в течение 12-часового дежурства предусмотрен они часовой перерыв, и по десять минут через каждые три часа. Если находящийся за рулем полицейский чувствует усталость, у него есть возможности от этого избавиться. Одна из них – попросить напарника сесть за руль вместо него, вторая – сделать остановку и подышать свежим воздухом. «По возможности можно поставить машину и продолжить патрулирование пешком. Можно взять свой десятиминутный перерыв. Кофейная пауза всегда помогает», - перечислил Кирсс.
Припарковать патрульную машину на какой-то тихой улице и поспать полицейским запрещено: «Это не хорошо, такое выглядит не лучшим образом. Если полицейский чувствует, что во время часового перерыва ему нужно поспать, он может сделать это в отделении. Сон на улице в полицейской машине выглядит очень плохо».
Капитан полиции добавил, что таллиннский Кесклиннаский отдел полиции – это один отделов с самым большим количеством вызовов по всей Эстонии, поэтому большей части патрулей работы во время дежурства хватает, и об усталости вспоминать некогда.
Отдых не контролируют
Рабочие графики патруля в Кесклиннаском отделе составлены так, чтобы и до, и после смены было обеспечено достаточное количество времени на отдых. До и после 12-часовой смены у патрульного полицейского есть по 12 свободных часов.
Как полицейский использует это время, никто не проверят, да это и невозможно сделать, поскольку это предполагало бы, что рядом с полицейским кто-то находится и следит, спит он или нет. Кирсс считает, что это дело совести каждого человека, и нет разницы, где ты работаешь. Полицейский, как представитель любой другой профессии, по его словам, должен сам отвечать за свою физическую форму и душевную готовность, и решать, как он проведет свой день.
«Действительно ли человек отдыхает в выходные, проверить невозможно. Но я по собственному опыту могу сказать, что по возможности в свободное время полицейский спит. Я помню по опыту своей десятилетней работы в патруле, что в свободное время при каждой возможности я спал. Если есть возможность, ею нужно пользоваться», - сказал капитан полиции.
В Пыхьяской префектуре самые обычный рабочий график таков, что патрульный полицейский работает подряд две дневные смены, а после – две ночные. Рабочий график предусматривает, что в течение четырех месяцев четыре раза полицейский должен отдыхать в выходные. И хотя чаще всего дежурство патруля длится с восьми до 20 часов и с 20 до восьми часов утра, часть патрулей начинают работать в другое время, чтобы всегда имелся резерв и во время дежурства не возникли дыры, когда в городе нет патрулей. В то же время, график гибкий и при необходимости патрули могут работать укороченные смены.
«Патрульные полицейские работают при суммированном рабочем времени, это означает, что в течение четырех месяцев есть часы, которые нужно отработать. За каждые четыре месяца возникает какое-то количество переработок, которые в какой-то момент нужно компенсировать свободным временем. Перерабатывать нельзя», - сказал Кирсс.
Рабочий график патрулей составлен на продолжительный срок и большой свободы выбора рабочего времени нет.
«Это правда, что старшие полицейские предпочитают больше работать днем. Им мы можем предложить дежурства по надзору за движением, которые чаще проходят днем и в вечерние часы пик. При необходимости график можно переиграть. Если у человека какое-то семейное мероприятие, обучение, или что-то еще, то пытаемся найти время. Своей жизнью тоже нужно жить», - сказал Кирсс.
Часть полицейских работают в скорой помощи
Кирсс отметил, что часто полицейские работают в нескольких местах и очень популярна работа в скорой помощи.
«Полицейские работают в скорой помощи водителями и оперативными дежурными. Как и в полиции, в скорой помощи есть оперативный дежурный, который руководит бригадами скорой помощи при каких-то происшествиях. Такая практика очень полезна в нашей работе, поскольку если полицейский прошел обучение парамедика, как полицейский он может на происшествии использовать свои знания до прибытия бригады скорой помощи. Это как два в одном», - сказал Кирсс.
Если в полиции одно дежурство длится 12 часов, то в скорой помощи дежурства длятся 24 часа.
«В то же время, в полиции есть четкое правило, что при любой дополнительной работе, на полицейскую работу человек должен приходить отдохнувшим. Работающий на нескольких местах полицейский должен подтвердить нам, что может отдохнуть. Подрабатывающий в скорой помощи полицейский не может выйти на работу, если только утром он закончил дежурство в скорой и тут же выходит в патрулирование. Это неприемлемо, и это мы проверяем. Мы общаемся со скорой помощью, можем просмотреть рабочие графики», - объяснил руководитель патрульной службы.
Кирсс сказал, что человек, приходящий работать патрульным полицейским, знает о 12-часовых дежурствах, и должен с этим считаться. Он отметил, что в интересах свободного времени более короткие смены были бы лучше, но в Эстонии сейчас имеется только такой ресурс.
«Только на прошлых выходных общался со шведскими коллегами. Дежурства патруля в Стокгольме длятся по восемь часов, за неделю набирается 36-38 рабочих часов. В нашем отделении рабочая неделя полицейского составляет 48 часов», - сказал Кирсс.
1 января в Департаменте полиции и погранохраны было 152 вакансии полицейских. Правда, не все из них это места патрульных полицейских.
В городе проще, на шоссе может быть сложнее сосредоточиться
Работающий в центральной Эстонии пожелавший сохранить анонимность полицейский рассказал, что он не засыпал за рулем оперативной машины, но усталость чувствовал.
«В патруле за рулем обычно сижу я. Больше всего устаешь в ночное время, если нет вызовов, а также когда на улицах и шоссе нет движения. Отсутствие вызовов это хорошо, но нашей работе, особенно в ночное время, на пользу это не идет. Когда что-то делаешь, это помогает быть бодрым и сосредоточенным на исполнении служебных обязанностей», - сказал он.
По его опыту, опасность утраты способности сосредоточиться больше всего утром в период с четырех до пяти утра.
«В городе управлять машиной несложно, поскольку нужно постоянно совершать маневры. Тяжелее на шоссе и, особенно, на длинных участках, когда ничего значительного за рулем делать не нужно», - объяснил полицейский.
Он признал, что если возникает потребность совершать оперативный выезд и водитель устал, это в несколько раз увеличивает опасность попадания в ДТП. «Если при управлении оперативным транспортом возникает усталость, нужно сообщить об этом напарнику, который при необходимости может пересесть за руль, или вместе с начальником смены найдет другое решение», - отметил полицейский.
Своим рабочим графиком он доволен, поскольку он дает ему выходные и в рабочие дни, что позволяет заниматься частными делами. При необходимости график можно изменить, договорившись с начальником смены.
«Поверок, спал ли полицейский до или после ночной смены, не проводят. Ответственный полицейский, прежде всего, водитель оперативной машины, сам думает о том, чтобы сесть за руль отдохнувшим, и не подвергать опасности ни себя, ни напарника, ни других участников движения», - уточнил он.
Переработка патрульного полицейского составляет 39 часов в год
Катре Лоо, руководитель отдела кадров Департамента полиции и погранохраны
При составлении рабочих графиков мы учитывает пожелания работника, при возможности даем время для улаживания личных дел, позволяем отдыхать во время отпуска и пытаемся сделать так, чтобы не беспокоить отдыхающего коллегу во время отпуска.
При планировании рабочего времени мы создали правила хорошего тона, которые содержат рекомендации руководителям о том, как организовать работу так, чтобы как можно больше позаботиться о людях.
Характер работы полицейского приводит к переработкам. В этом случае мы следим, чтобы время работы и отдыха согласовывалось с законами.
Дежурство полицейского может достигать 13 часов при условии, что работа не наносит вред здоровью и безопасности сотрудника полиции. Такие дежурства происходят лишь в определенных случаях, и позже обеспечиваются дополнительным временем отдыха.
Руководители патрульных служб в отделениях учитывают при составлении графиков, чтобы ночные смены не превышали половины всего рабочего времени. Также каждому полицейскому в течение четырех месяцев четыре раза даются свободные выходные.
Кроме 35-дневного основного отпуска, полицейский может получить дополнительный отпуск до 10 календарных дней, а при болезни можно взять день здоровья.
В 2019 году наши 556 патрульных полицейских совершили более 21 700 часов переработки, то есть в среднем каждый полицейский имеет 39 часов переработки.
Патрульных полицейских, которые работают в нескольких местах, всего 90. Кто-то, например, работает тренером, охранником, строителем, на скорой помощи. Поэтому может получиться так, что на службу человек придет не отдохнувшим. Тем, кто перерабатывает, мы постоянно напоминаем, что нужно отдыхать и думать о здоровье.
В кризисной ситуации или определенных ситуациях переработка неизбежна, но это не должно превращаться в круглосуточную работу.
Департамент полиции и погранохраны обращает большое внимание на душевное и физическое здоровье полицейских. Например, мы призываем принимать участие в лекциях и ведем консультации о командном здоровье. Капланы полиции консультируют служащих во всех префектурах, кроме того, мы даем возможность бесплатно посещать психолога. Следим и за физическим здоровьем, у нас есть месяц здоровья и много возможностей для занятия спортом.