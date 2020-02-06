Многие патрульные полицейские от усталости засыпали за рулем

«Это правда, что старшие полицейские предпочитают больше работать днем. Им мы можем предложить дежурства по надзору за движением, которые чаще проходят днем и в вечерние часы пик. При необходимости график можно переиграть. Если у человека какое-то семейное мероприятие, обучение, или что-то еще, то пытаемся найти время. Своей жизнью тоже нужно жить», - сказал Кирсс.

Часть полицейских работают в скорой помощи

Кирсс отметил, что часто полицейские работают в нескольких местах и очень популярна работа в скорой помощи.

«Полицейские работают в скорой помощи водителями и оперативными дежурными. Как и в полиции, в скорой помощи есть оперативный дежурный, который руководит бригадами скорой помощи при каких-то происшествиях. Такая практика очень полезна в нашей работе, поскольку если полицейский прошел обучение парамедика, как полицейский он может на происшествии использовать свои знания до прибытия бригады скорой помощи. Это как два в одном», - сказал Кирсс.

«В то же время, в полиции есть четкое правило, что при любой дополнительной работе, на полицейскую работу человек должен приходить отдохнувшим. Работающий на нескольких местах полицейский должен подтвердить нам, что может отдохнуть. Подрабатывающий в скорой помощи полицейский не может выйти на работу, если только утром он закончил дежурство в скорой и тут же выходит в патрулирование. Это неприемлемо, и это мы проверяем. Мы общаемся со скорой помощью, можем просмотреть рабочие графики», - объяснил руководитель патрульной службы.

Кирсс сказал, что человек, приходящий работать патрульным полицейским, знает о 12-часовых дежурствах, и должен с этим считаться. Он отметил, что в интересах свободного времени более короткие смены были бы лучше, но в Эстонии сейчас имеется только такой ресурс.

«Только на прошлых выходных общался со шведскими коллегами. Дежурства патруля в Стокгольме длятся по восемь часов, за неделю набирается 36-38 рабочих часов. В нашем отделении рабочая неделя полицейского составляет 48 часов», - сказал Кирсс.

1 января в Департаменте полиции и погранохраны было 152 вакансии полицейских. Правда, не все из них это места патрульных полицейских.

В городе проще, на шоссе может быть сложнее сосредоточиться

Работающий в центральной Эстонии пожелавший сохранить анонимность полицейский рассказал, что он не засыпал за рулем оперативной машины, но усталость чувствовал.

«В патруле за рулем обычно сижу я. Больше всего устаешь в ночное время, если нет вызовов, а также когда на улицах и шоссе нет движения. Отсутствие вызовов это хорошо, но нашей работе, особенно в ночное время, на пользу это не идет. Когда что-то делаешь, это помогает быть бодрым и сосредоточенным на исполнении служебных обязанностей», - сказал он.

По его опыту, опасность утраты способности сосредоточиться больше всего утром в период с четырех до пяти утра.

«В городе управлять машиной несложно, поскольку нужно постоянно совершать маневры. Тяжелее на шоссе и, особенно, на длинных участках, когда ничего значительного за рулем делать не нужно», - объяснил полицейский.

Он признал, что если возникает потребность совершать оперативный выезд и водитель устал, это в несколько раз увеличивает опасность попадания в ДТП. «Если при управлении оперативным транспортом возникает усталость, нужно сообщить об этом напарнику, который при необходимости может пересесть за руль, или вместе с начальником смены найдет другое решение», - отметил полицейский.

Своим рабочим графиком он доволен, поскольку он дает ему выходные и в рабочие дни, что позволяет заниматься частными делами. При необходимости график можно изменить, договорившись с начальником смены.

«Поверок, спал ли полицейский до или после ночной смены, не проводят. Ответственный полицейский, прежде всего, водитель оперативной машины, сам думает о том, чтобы сесть за руль отдохнувшим, и не подвергать опасности ни себя, ни напарника, ни других участников движения», - уточнил он.