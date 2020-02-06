Важная новость для покупателей жилья: увеличен строк строительной гарантии

«Действующий закон предусматривает двухлетнюю гарантию, но мы решили дать покупателям квартир в Тискреоя еще больше уверенности в покупке», – сказал руководитель Invego Кристиан-Тор Вяхи. До конца марта необычайно большой гарантийный срок будет включен в цену квартир. Начиная с апреля всем покупателям жилья будет предоставляться гарантия на три года, в дополнение к которой можно будет приобрести еще два года гарантии за дополнительную плату.

«Очевидно, что хорошая гарантия и чувство уверенности имеют критически важное значение, потому что в большинстве случаев, покупая жилье для своей семьи, люди делают самую крупную инвестицию за всю свою предшествующую жизнь», – объяснил Вяхи, по словам которого, длительная гарантия является признаком уверенности застройщика в том, что все здания возведены в соответствии с наилучшими стандартами.

Строительная гарантия распространяется, к примеру, на трещины в отделке стен и потолков, которые могут появиться со временем, повреждение влагой, неисправности системы отопления или вентиляции, а также непрочно закрепленные молдинги и плинтусы. Однако речь идет не о следах естественного износа, а о дефектах материалов или огрехах и браке, допущенном при строительстве. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока застройщик обязан сделать ремонт и ликвидировать их.