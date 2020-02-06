Юристы: каждого четвертого клиента нужно спасать из кредитной кабалы

В течение 2,5 лет Eesti Õigusbüroo на льготных условиях и бесплатно помогло 25 000 клиентов, треть из них нуждалась в помощи в связи с задолженностями. Большинство из них попали в долговую кабалу именно из-за быстрых кредитов.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт, основные проблемы с фирмами, выдающими быстрые кредиты, заключаются в нарушении требования должной осмотрительности при применении требования об ответственном кредитовании. «Заемщик при расчете кредитной нагрузки не учитывает постоянный ежемесячный доход и имеющиеся обязательства получателя кредита. Зачастую кредитодателю достаточно того, что у заемщика есть недвижимость, которая обеспечивает получаемый кредит и на которую можно наложить ипотеку в пользу заимодавца для того, чтобы при необходимости реализовать ее для покрытия кредита. Если кредитодатели не убеждаются в платежеспособности человека, возникает ситуация, при которой для покрытия имеющихся кредитных обязательств берутся новые обязательства - таким образом и начинает катиться этот снежный ком, остановить которой уже очень сложно. Могу сказать, что каждый четвертый из моих клиентов попал в такое кредитное колесо», - сказала Роозилехт.

Она добавила, что особенно острой является проблема именно с ипотечными кредитами, при которых проверка платежеспособности клиента при наличии недвижимости отходит на второй план и кредиты легко выдаются и людям с меньшим доходом. «Именно таким образом и попадают в кредитную кабалу инвалиды, пенсионеры и люди с небольшим доходом, владеющие недвижимостью, но не имеющие возможности получить кредит в банке. На мой взгляд, это очень безответственное и неприглядное поведение именно со стороны заимодавца, поскольку очевидно, что при наличии такого низкого дохода заемщики не смогут выполнять взятое обязательство, после чего последует реализация залогового имущества по причине задолженности. Это значит, что недвижимая вещь в виде квартиры или недвижимости, являвшаяся залогом кредита, принудительно выставляется на продажу по более низкой цене и несчастный заемщик в какой-то момент становится бездомным, но остается должным заимодавцу, поскольку продажная цена недвижимой вещи не покрыла набравшиеся обязательства», - добавила Роосилехт.