Финны все меньше едут в Эстонию, число туристов из Китая растет

Число поездок жителей Европейского Союза в прошлом году увеличилось на два процента, при этом более, чем на десять процентов, выросло количество туристов из Бельгии, Литвы и Дании, сообщил в четверг Банк Эстонии.

Туристов из Японии и Республики Корея за год стало меньше соответственно на восемь и десять процентов; а количество туристов из Китая, наоборот, увеличилось на четверть.

Количество однодневных посещений сократилось на два процента до 45 процентов от общего числа посещений. Многодневных визитов было на 100 000 больше, чем год назад, но их продолжительность сократилась. В прошлом году иностранные туристы потратили в Эстонии более 1,4 млрд евро.

Жители Эстонии за тот же период посетили зарубежные страны 3,6 млн раз, что на один процент больше, чем годом ранее. Количество поездок в страны Евросоюза сократилось на один процент.

Менее, чем годом ранее, туристы из Эстонии посещали Литву, Польшу и Грецию, а в Бельгию и Испанию количество поездок увеличилось, поездок в Украину, Турцию и Египет стало значительно больше. В течение восьми лет количество путешествий жителей Эстонии по Хорватии постоянно росло, но в 2019 году количество поездок сократилось.