На востоке Эстонии за год обнаружили шесть наркоточек: задержаны 25 человек, найдено более 30 кг наркотиков

Кроме того, у 26 человек было выявлено наркотическое опьянение. А также были изъяты почти 6,7 кг разных наркотических веществ (конопля, амфетамин, гашиш, MDMA), 119 таблеток LSD и наличные в сумме более 9000 евро.

В то же время полицейские занимались борьбой против организованной наркопреступности и ликвидировали в деревне Ульясте, в Ляэне-Вирумаа выращивание конопли, в результате чего мы изъяли почти 25 кг конопли. На сегодняшний день это абсолютный рекорд для Идаской префектуры. Кроме того, было собрано достаточно доказательного материала, на основе которого суд наказал преступную группировку, которая состояла из 11 человек и действовала в Тамсалу.

"Но, к сожалению, несмотря на всю проделанную работу, мы четко видим, как после исчезновения одного наркотического вещества сразу появляется новое. Например, после того, как в регионе значительно уменьшилось количество фентанила, сразу же появился более сильный наркотик Alfa-PVP, от которого сразу наступает зависимость. Он словно "съедает" организм изнутри и быстро появляется паранойя. Наша работа и оперативная информация привели в октябре прошлого года к задержанию группы, которая распространяла в Нарве Alfa-PVP", - сообщает Идаская префектура.

Так как по наблюдениям полиции возраст наркодилеров и людей, которые употребляют наркотики, становится все моложе, то в наступившем 2020 году полиция поставила для себя задачу установить тех, кто передает наркотики молодым людям.