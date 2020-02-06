Видео ⟩ Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех, 179 пострадали

Всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. По данным генконсульства России в Стамбуле, россиян среди пассажиров не было. По данным местных СМИ, на борту находились в основном граждане Турции, 20 человек были иностранцами - граждане США, Китая, Ирака, Израиля, Киргизии, Швеции, Сирии и Туркменистана.

Вечером 5 февраля Boeing 737-800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines, прилетевший из Измира, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил заграждение, упал в овраг с высоты 30 метров и и загорелся. Судно развалилось на три части.

Турецкое информагентство DHA опубликовало видео жесткой посадки самолета. На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва. Людям при помощи спасателей удалось выбраться из разлома, возгорание внутри самолета оперативно потушили пожарные.

По предварительной версии, причиной крушения стали погодные условия. «К сожалению, самолет авиакомпании Pegasus не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе из-за плохих погодных условий и выехал за ее пределы на 50-60 м», - сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя.

Перед аварией диспетчер на башне предупреждал экипаж о сильном попутном ветре, пишет издание Hurriyet. После аварийной посадки диспетчер связался со службами экстренного реагирования, которые были подняты по тревоге. Они сообщали, что не могут добраться до поврежденного самолета и не видят возгорания или дыма.

Самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту имени Сабихи Гекчен, перенаправляются в аэропорт «Стамбул». Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменил все рейсы в аэропорту Сабиха Гекчен. Прокуратура Стамбула начала расследование