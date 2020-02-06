Из-за паники вокруг коронавируса в Гонконге массово скупают туалетную бумагу

В руки агентства AFP попало видео, на котором видно, что в торговых центрах в бесконечно длинных очередях стоят люди с тележками, набитыми туалетной бумагой. Паника вскоре перекинулась на рис и пасту. Скорее всего, жители беспокоятся, что вследствие закрытия практически всех пунктов пропуска на границе с Китаем, прервется импорт товаров.

Работающая учителем в Гонконге 32-летняя британка Лоис Стрэндж рассказала, как она попала в толпу, придя утром в местный магазин.

«Магазин был забит битком, - говорит она. - Всех хватали так много пачек туалетной бумаги, как могли». Стрэндж признала, что и ей удалось ухватить пару пачек.

В итоге в среду вечером власти Гонконга обратились к общественности, сказав, что слухи о дефиците беспочвенны. Также они выразили осуждение тем, что распространяет панику во времена, когда город борется с коронавирусом.