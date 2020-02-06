Криминальный надзирающий: за тем, чтобы заключенный при посещении дома не выставлял фото в соцсетях, будут следить

Правоохранительные органы объяснили, что это своего рода забота о будущем заключенного, срок изоляции которого однажды закончится и он освободится: он не должен утратить связи на свободе, у него должны сохраниться социальные навыки, и будет только хуже, если изоляция от общества окажется настолько полной, что вышедшему на свободу человеку не останется ничего другого, как вернуться на преступный путь и снова оказаться за решеткой.

В студию Postimees мы пригласили представителя Министерства юстиции, криминального надзирающего Вируской тюрьмы Анастасию Козакову.

- Неужели и преступление первой степени тяжести позволяет предоставить отпуск осужденному почти сразу после того, как приговор вступил в силу?

- Безусловно, то, что произошло с девушкой, очень больно для ее мамы. Но это часть программы ресоциализации. И каждый человек, который ведет себя в тюрьме нормально, может получить такую возможность. Мы не можем отрывать человека от общества, от семьи, потому что те люди, которые помогают нам измениться, – в первую очередь, члены нашей семьи.

- С семьей все понятно. Мы говорим о том, что такие программы нужны не только для самого человека, но и для всего общества, поскольку от преступления страдает именно оно. От данного случая мы только отталкиваемся, он не единственный. Если такой бонус получил этот человек, значит, его получают и другие люди, совершившие преступления, в том числе и особо тяжкие. Общество отреагировало на произошедшее очень негативно. Оно обмануто в своем ожидании справедливости. Прозвучали даже призывы убить Дронникова. Что делать с этим?

- Это часть программы работает уже на протяжении десяти лет. В 2019 году 89 заключенных побывали дома, но это первый случай, связанный с социальными сетями, когда случилось такое.

- То есть причиной всего шума стали социальные сети? Раньше фотографии не публиковались, а сейчас кто-то из родственников сфотографировал, выложил и это вызвало такой шок.

- Мы не можем сказать, выкладывали ли раньше фотографии в социальные сети, поскольку до нас такая информация не доходила. Хотя мы достаточно внимательно следим за этим. Наша цель, – цель тюрьмы – чтобы человек, придя домой, смог наладить общение со своей семьей, и, можно сказать, начал процесс изменения.

- Вы считаете, что судя по снимкам он дома менялся?

- Не судя по снимкам, а судя по тому, что начался сам процесс.

- Скажите, когда заключенного отпускают из тюрьмы домой, он фактически свободен или рядом постоянно присутствует конвой?

- Человек, отправляясь домой на пять часов, не берет с собой никаких вещей. Его сопровождает конвой, который следит за тем, чтобы человек не сбежал.

- Где находится конвой в течение этих пяти часов?