Студия Postimees: почему убийцу могут отпустить из тюрьмы на побывку?

Эстонию потрясла новость о том, что Артем Дронников, осужденный за жестокое убийство 15-летней кохтла-ярвеской школьницы Анастасии, позирует в кругу семьи на фотографиях в соцсетях. Лишь несколько месяцев назад вступил в силу приговор, согласно которому Дронников совершил особо жестокое убийство, за что был осужден на 16 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы объяснили, что это своего рода забота о будущем заключенного, срок изоляции которого однажды закончится: он не должен утратить связи на свободе, у него должны сохраниться социальные навыки и будет только хуже, если изоляция от общества окажется настолько полной, что бывшему заключенному не останется ничего другого, как вернуться на преступный путь и снова оказаться за решеткой.

В студию Postimees мы пригласили представителя Министерства юстиции, криминального надзирающего Вируской тюрьмы Анастасию Козакову, с которой поговорим о возможностях ресоциализации нынешних и бывших заключенных, а также о том, как обществу, на благо которого стараются правоохранительные органы, воспринимать подобные бонусы, позволяющие только что осужденному жестокому убийце проводить время в компании своих родных, на глазах еще не переживших горе родственников жертвы.