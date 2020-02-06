Студия Postimees: почему убийцу могут отпустить из тюрьмы на побывку?

В пятницу в 9.00 в студии Rus.Postimees в прямом эфире поговорим с представителем Министерства юстиции о том, как осужденный за жестокое убийство может оказаться на свободе.
Эстонию потрясла новость о том, что Артем Дронников, осужденный за жестокое убийство 15-летней кохтла-ярвеской школьницы Анастасии, позирует в кругу семьи на фотографиях в соцсетях. Лишь несколько месяцев назад вступил в силу приговор, согласно которому Дронников совершил особо жестокое убийство, за что был осужден на 16 лет лишения свободы.
Правоохранительные органы объяснили, что это своего рода забота о будущем заключенного, срок изоляции которого однажды закончится: он не должен утратить связи на свободе, у него должны сохраниться социальные навыки и будет только хуже, если изоляция от общества окажется настолько полной, что бывшему заключенному не останется ничего другого, как вернуться на преступный путь и снова оказаться за решеткой.
В студию Postimees мы пригласили представителя Министерства юстиции, криминального надзирающего Вируской тюрьмы Анастасию Козакову, с которой поговорим о возможностях ресоциализации нынешних и бывших заключенных, а также о том, как обществу, на благо которого стараются правоохранительные органы, воспринимать подобные бонусы, позволяющие только что осужденному жестокому убийце проводить время в компании своих родных, на глазах еще не переживших горе родственников жертвы.
- Неужели и преступление первой степени тяжести позволяет предоставить отпуск осужденному почти сразу после того, как приговор вступил в силу?
- Насколько система ресоциализации заключенных в Эстонии совершенна и где та грань, когда защита прав и свобод заключенного начинает попирать права и свободы остальных членов общества?
- Помогает ли подобная система в перевоспитании преступника, оказывает ли наказание нужное влияние, если осужденный может ходить в отпуск или на побывку?
- Какая еще работа ведется с настоящими и бывшим заключенными, чтобы действительно вернуть их в общество и на путь истинный?