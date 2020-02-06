«ЕвроХим» открыл в порту Силламяэ терминал по перевалке аммиака

Комплекс мощностью один миллион тонн аммиака в год предназначен для перевалки продукции завода в Кингисеппе, который заработал в прошлом году.

Запуск предприятия стоимостью 0,9 млрд долларов позволил «ЕвроХиму» полностью закрыть внутренние потребности в аммиаке. В 2019 году компания также продала 240 000 тонн аммиака с нового завода третьим лицам.

Завод в Кингисеппе, расположенный в 25 километрах от эстонской границы, имеет проектную мощность 2700 тонн мочевины и аммиака в сутки, а стоимость его строительства оценивается российской компанией в 660 миллионов евро.