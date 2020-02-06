Полиция придумала новый способ борьбы с нарушителями скоростного режима

На состоявшемся в Департаменте шоссейных дорог обсуждении итогов года на дорогах страны ведущий специалист по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго сообщила, что в полиции рассматривают возможность установки в каждой патрульной машине мобильной камеры слежения за скоростью, что позволит улучшить дорожный надзор, а также должно привести к снижению числа превышений скорости, пишет Geenius.