Полиция придумала новый способ борьбы с нарушителями скоростного режима

На состоявшемся в Департаменте шоссейных дорог обсуждении итогов года на дорогах страны ведущий специалист по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго сообщила, что в полиции рассматривают возможность установки в каждой патрульной машине мобильной камеры слежения за скоростью, что позволит улучшить дорожный надзор, а также должно привести к снижению числа превышений скорости, пишет Geenius.
Сейчас полиции приходится заниматься оформлением каждого случая превышения скорости отдельно, что занимает немало времени, но если патрульные автомобили оборудовать камерами слежения за скоростью, то штраф нарушителю будет высылаться автоматически — как это сейчас работает в случае со стационарными камерами.
В полиции говорят, что подобные технологии уже существуют, но необходимы деньги, чтобы приобрести необходимое оборудование и ввести систему в эксплуатацию.
По словам Лойго, в настоящее время в Эстонии используется восемь передвижных камер слежения за скоростью, а при установке необходимых устройств в сотни патрульных автомобилей ситуация с дорожным надзором должна улучшиться многократно.
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