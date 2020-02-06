Фото: в Тарту загорелся автомобиль, спасателям пришлось разбивать окна

Лыунаский спасательный центр вчера вечером и ночью получил два вызова на пожары в Тарту, пишет Tartu Postimees.
Вчера, 5 февраля, в 21.46 сигнализация сообщила о пожаре в промышленном здании на улице Кастани в Тарту.
Когда спасатели прибыли на место, в помещениях был виден легкий дым.
Выяснилось, что сам по себе включился и нагрелся промышленный утюг. Спасатели вытащили его из электросети. Ничего другого пожароопасного не было обнаружено.
Сегодня ночью в 1.40 в Тарту на бульваре Пыхья загорелась передняя часть Audi и огонь распространился также на салон.
Спасатели для работ по тушению вынуждены были разбить часть окон автомобиля. Причины возгорания выясняет полиция.