Фото: в Тарту загорелся автомобиль, спасателям пришлось разбивать окна

Вчера, 5 февраля, в 21.46 сигнализация сообщила о пожаре в промышленном здании на улице Кастани в Тарту.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Когда спасатели прибыли на место, в помещениях был виден легкий дым.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Выяснилось, что сам по себе включился и нагрелся промышленный утюг. Спасатели вытащили его из электросети. Ничего другого пожароопасного не было обнаружено.

Сегодня ночью в 1.40 в Тарту на бульваре Пыхья загорелась передняя часть Audi и огонь распространился также на салон.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Спасатели для работ по тушению вынуждены были разбить часть окон автомобиля. Причины возгорания выясняет полиция.