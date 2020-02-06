Чт, 6.02.2020
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  • Фото: в Тарту загорелся автомобиль, спасателям пришлось разбивать окна

Фото: в Тарту загорелся автомобиль, спасателям пришлось разбивать окна

В Тарту загорелся автомобиль Audi.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Лыунаский спасательный центр вчера вечером и ночью получил два вызова на пожары в Тарту, пишет Tartu Postimees.

Вчера, 5 февраля, в 21.46 сигнализация сообщила о пожаре в промышленном здании на улице Кастани в Тарту.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Когда спасатели прибыли на место, в помещениях был виден легкий дым.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Выяснилось, что сам по себе включился и нагрелся промышленный утюг. Спасатели вытащили его из электросети. Ничего другого пожароопасного не было обнаружено.

Сегодня ночью в 1.40 в Тарту на бульваре Пыхья загорелась передняя часть Audi и огонь распространился также на салон.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Спасатели для работ по тушению вынуждены были разбить часть окон автомобиля. Причины возгорания выясняет полиция.

ФОТО: Jürgen Puistaja

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