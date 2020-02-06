iPhone и Apple Watch превратятся в ключи для автомобиля

CarKey позволит использовать смартфоны iPhone и умные часы Apple Watch в качестве ключей для автомобиля. С помощью мобильных устройств Apple можно будет открыть, закрыть и завести автомобиль. Для этого у автомобиля должна иметься поддержка NFC. Аутентификации с помощью Face ID не потребуется, начальное сопряжение будет произведено через приложение Wallet (Кошелек).