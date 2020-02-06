Чт, 6.02.2020
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iPhone и Apple Watch превратятся в ключи для автомобиля

iPhone.

ФОТО: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Компания Apple выпустила первую бета-версию своей мобильной платформы iOS 13.4. Энтузиасты изучили ее и обнаружили очень полезную новую функцию под названием CarKey, пишет Ixbt.com.

CarKey позволит использовать смартфоны iPhone и умные часы Apple Watch в качестве ключей для автомобиля. С помощью мобильных устройств Apple можно будет открыть, закрыть и завести автомобиль. Для этого у автомобиля должна иметься поддержка NFC. Аутентификации с помощью Face ID не потребуется, начальное сопряжение будет произведено через приложение Wallet (Кошелек). 

Таким ключом можно будет поделиться с другими пользователями, например, членами семьи. Новых водителей можно приглашать через приложение Wallet и они смогут пользоваться своими iPhone или Apple Watch для доступа к автомобилю. 

Компания уже сотрудничает с автопроизводителями по поводу реализации функции CarKey в iOS 13.4.

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