iPhone и Apple Watch превратятся в ключи для автомобиля

Компания Apple выпустила первую бета-версию своей мобильной платформы iOS 13.4. Энтузиасты изучили ее и обнаружили очень полезную новую функцию под названием CarKey, пишет Ixbt.com.
CarKey позволит использовать смартфоны iPhone и умные часы Apple Watch в качестве ключей для автомобиля. С помощью мобильных устройств Apple можно будет открыть, закрыть и завести автомобиль. Для этого у автомобиля должна иметься поддержка NFC. Аутентификации с помощью Face ID не потребуется, начальное сопряжение будет произведено через приложение Wallet (Кошелек).
Таким ключом можно будет поделиться с другими пользователями, например, членами семьи. Новых водителей можно приглашать через приложение Wallet и они смогут пользоваться своими iPhone или Apple Watch для доступа к автомобилю.
Компания уже сотрудничает с автопроизводителями по поводу реализации функции CarKey в iOS 13.4.