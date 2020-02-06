Американская теннисистка попалась на допинге

допинг-пробе спортсменки, взятой 31 августа прошлого года во время Открытого чемпионата США, обнаружены прастерон, тестостерон и метаболиты. Наказание 38-летней спортсменки отсчитывается с даты отстранения - 7 ноября прошлого года - и завершится 6 сентября 2021-го.

ITF приняла объяснения Спирс относительно способа попадания в ее организм запрещенных веществ. Теннисистка заявила, что их применение не было связано со спортивными показателями, однако ITF признала ее вину. Спирс лишена всех рейтинговых очков и заработанных за турнир призовых.