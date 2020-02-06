Чт, 6.02.2020
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  • Спрос оказался выше ожиданий: Citybee привезет в Эстонию сотни дополнительных автомобилей

Спрос оказался выше ожиданий: Citybee привезет в Эстонию сотни дополнительных автомобилей

Презентация арендных автомобилей CityBee прошла 25 октября.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В течение этого года предприятие CityBee, предлагающее услуги каршеринга, расширит свою деятельность в Эстонии, выведя на улицы страны в общей сложности свыше 400 легковых автомобилей. Кроме того, в новом сезоне снова будет предлагаться услуга проката электрических самокатов.

«Количество пользователей автомобилей и фургонов Citybee растет день ото дня, поэтому мы решили привезти в Эстонию еще больше автомобилей, чтобы обеспечить доступность свободных транспортных средств для всех заинтересованных в наших услугах», – сказала Бритта-Лийза Айт, руководитель CityBee Eesti. Она добавила, что число регулярных пользователей уже сейчас превышает 11 000 человек.

В настоящее время на улицах Таллинна и в ближайших к нему волостях предлагается 241 транспортное средство Citybee, 206 из которых – легковые автомобили.

Руководитель Citybee Eesti отметила, что хотя к концу года в Эстонии будет свыше 400 легковых автомобилей, в настоящее время еще рано говорить, какие модели автомобилей будут добавлены в предлагаемый ассортимент.

Помимо вывода на рынок новых легковых автомобилей, Citybee готовится к новому сезону проката электрических самокатов.

«Поскольку первый сезон проката электрических самокатов превзошел все ожидания предприятия, мы планируем в начинающемся сезоне снова предлагать в Эстонии услугу проката электрических самокатов. В распоряжении пользователей будут более качественные модели самокатов, чем прежде», – сказала Бритта-Лийза Айт, а такжедобавила, что при выборе новых моделей учитываются также технические требования к электрическим самокатам, установленные в законопроекте Министерства экономики и коммуникаций.

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