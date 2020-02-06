Спрос оказался выше ожиданий: Citybee привезет в Эстонию сотни дополнительных автомобилей

«Количество пользователей автомобилей и фургонов Citybee растет день ото дня, поэтому мы решили привезти в Эстонию еще больше автомобилей, чтобы обеспечить доступность свободных транспортных средств для всех заинтересованных в наших услугах», – сказала Бритта-Лийза Айт, руководитель CityBee Eesti. Она добавила, что число регулярных пользователей уже сейчас превышает 11 000 человек.

В настоящее время на улицах Таллинна и в ближайших к нему волостях предлагается 241 транспортное средство Citybee, 206 из которых – легковые автомобили.

Руководитель Citybee Eesti отметила, что хотя к концу года в Эстонии будет свыше 400 легковых автомобилей, в настоящее время еще рано говорить, какие модели автомобилей будут добавлены в предлагаемый ассортимент.

Помимо вывода на рынок новых легковых автомобилей, Citybee готовится к новому сезону проката электрических самокатов.