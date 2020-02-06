Ночью из Таллиннского аэропорта в больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус

К счастью, она оказалась здоровой. Проведенный в лаборатории Департамента тест наличия коронавируса не выявил.

Скорую помощь она вызвала сама, поскольку, имея симптомы вирусной инфекции верхних дыхательных путей (кашель), она заподозрила, что могла заразиться коронавирусом. Отправившаяся на вызов бригада скорой помощи использовала средства индивидуальной защиты, до выяснения результатов лабораторных исследований пассажирка находилась в Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

По оценке Европейского центра профилактики и борьбы с заболеваниями (ECDC), риск проникновения болезни в Европейский союз по-прежнему оценивается от среднего до высокого, а риск дальнейшего распространения по Европе – низкий, но при условии, что применяются профессиональные методы предотвращения распространения. По оценке Департамента здоровья, риск проникновения инфекции в Эстонию – средний.

По оценке ECDC, высокий риск заразиться у тех жителей Европейского союза, которые сейчас живут или путешествуют в Ухань. В других регионах Китая риск заболеть – средний, но имеет вероятность увеличения.

По возможности Департамент здоровья советует избегать поездок в Китай, особенно в регионы распространения болезни. ВОЗ не советовал вводить ограничения на путешествия и торговлю.