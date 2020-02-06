ФОТО ⟩ Подвал этого пустого дома в волости Сауэ оказался густонаселенным

В 35 километрах от Таллинна, в деревне Керну ждет покупателя интересный объект: трехэтажный каменный дом с подвалом, площадь которого 200 квадратных метров.

Подвал дома. ФОТО: City24

На первом этаже находится вестибюль и гараж, на втором - десять комнат, и на третьем - шесть.

Дом в Сауэ. ФОТО: City24

Интересно, что в подвале стоит множество скульптур. Некоторые полностью готовы, другие еще не закончены.

Дом в Сауэ. ФОТО: City24

Площадь дома - 569 м2, площадь участка - 18 828 м2. Подлежащий реновации дом обойдется новому собственнику в 70 500 евро. По крайней мере, на такую сумму рассчитывает продавец.

Есть даже фигурки животных. ФОТО: City24