ФОТО ⟩ Подвал этого пустого дома в волости Сауэ оказался густонаселенным

Нового хозяина этого дома в деревне Керну ждет не только собственник, но и необычные обитатели подвала, передает Kodustill.
В 35 километрах от Таллинна, в деревне Керну ждет покупателя интересный объект: трехэтажный каменный дом с подвалом, площадь которого 200 квадратных метров.
На первом этаже находится вестибюль и гараж, на втором - десять комнат, и на третьем - шесть.
Интересно, что в подвале стоит множество скульптур. Некоторые полностью готовы, другие еще не закончены.
Площадь дома - 569 м2, площадь участка - 18 828 м2. Подлежащий реновации дом обойдется новому собственнику в 70 500 евро. По крайней мере, на такую сумму рассчитывает продавец.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.