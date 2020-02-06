Остались только кровавые следы: волки напали на очередную жертву

Хутор Эне Эссенсон находится всего в километре от поселка Колга-Яани. Хозяйка выпустила на выгул двух ночевавших в доме собак около семи утра. Тогда это и произошло.

Позже Эне Эссенсон вместе с вызванным на место главой охотничьего общества Колга-Яани Мяртом Лаансалу искали следы собаки и нашли в нескольких сотнях метров от дома на небольшом лугу только ошейник и длинный кровавый след.

«Это собаки, конечно, уже нет в живых. Кровавые следы растянулись на большое расстояние, видимо, на более ста метров. Волк или волки ее съели», - сказал Мярт Лаансалу.

За последние месяцы в районе хуторов таким же образом пропали несколько собак и охотники Колга-Яани верят, что там орудует волк, которые убивает собак.

«Думаем, что вредительством занимается один или два волка. Никто убийство не видел, но регулярность плюс-минус каждые две-три недели», - рассказывает Лаансалу.

Одно разрешение на охоту на волка у охотничьего общества Колга-Яани есть и, поскольку в ближайшее время прогноз еще обещают снег, есть надежда поймать волка.

«Камеры охотничьего общества сняли одного волка с паршей. У него мало жизненных сил, а собаки – легкая добыча. Вторая возможность, что какой-то волк просто обнаружил, что собаки – легкая добыча. Убивает собак волк с паршей или какой-то другой, мы не можем сказать. Когда поймаем того с паршей, можно уже будет дальше говорить», - рассуждает он.

По словам Лаансалу, местные жители взволнованы и не осмеливаются выпускать на свободный выгул собак. «Последние собаки были убиты тогда, когда их выпустили утром по нужде. Это показывает, что со стороны волка это целенаправленное действие – видимо, собака уже раньше попалась на глаза», - говорит Лаансалу. Убитые собаки были средних размеров, в районе 20 килограммов.

В зимнее время овцы на хуторах закрыты в хлевах и волки не могут их достать, но осенью жертвами волков вблизи Колга-Яани в деревне Виссевере стали две овцы из стада хозяина хутора Вески Айво Юрака. Он сказал, что он до сих пор не получил за убитое животное компенсацию от Департамента окружающей среды.