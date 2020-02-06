Остались только кровавые следы: волки напали на очередную жертву

Жители хуторов в районе Колга-Яани обеспокоены, поскольку волк утаскивает оттуда собак одну за другой. Последний инцидент произошел во вторник утром, пишет Sakala.
Хутор Эне Эссенсон находится всего в километре от поселка Колга-Яани. Хозяйка выпустила на выгул двух ночевавших в доме собак около семи утра. Тогда это и произошло.
Позже Эне Эссенсон вместе с вызванным на место главой охотничьего общества Колга-Яани Мяртом Лаансалу искали следы собаки и нашли в нескольких сотнях метров от дома на небольшом лугу только ошейник и длинный кровавый след.
«Это собаки, конечно, уже нет в живых. Кровавые следы растянулись на большое расстояние, видимо, на более ста метров. Волк или волки ее съели», - сказал Мярт Лаансалу.
За последние месяцы в районе хуторов таким же образом пропали несколько собак и охотники Колга-Яани верят, что там орудует волк, которые убивает собак.
«Думаем, что вредительством занимается один или два волка. Никто убийство не видел, но регулярность плюс-минус каждые две-три недели», - рассказывает Лаансалу.
Одно разрешение на охоту на волка у охотничьего общества Колга-Яани есть и, поскольку в ближайшее время прогноз еще обещают снег, есть надежда поймать волка.
«Камеры охотничьего общества сняли одного волка с паршей. У него мало жизненных сил, а собаки – легкая добыча. Вторая возможность, что какой-то волк просто обнаружил, что собаки – легкая добыча. Убивает собак волк с паршей или какой-то другой, мы не можем сказать. Когда поймаем того с паршей, можно уже будет дальше говорить», - рассуждает он.
По словам Лаансалу, местные жители взволнованы и не осмеливаются выпускать на свободный выгул собак. «Последние собаки были убиты тогда, когда их выпустили утром по нужде. Это показывает, что со стороны волка это целенаправленное действие – видимо, собака уже раньше попалась на глаза», - говорит Лаансалу. Убитые собаки были средних размеров, в районе 20 килограммов.
В зимнее время овцы на хуторах закрыты в хлевах и волки не могут их достать, но осенью жертвами волков вблизи Колга-Яани в деревне Виссевере стали две овцы из стада хозяина хутора Вески Айво Юрака. Он сказал, что он до сих пор не получил за убитое животное компенсацию от Департамента окружающей среды.
По словам Мярта Лаансалу, теплые зимы увеличили число косуль, но нездоровые волки не могут их поймать, поскольку косули в основном хорошо питаются и полны сил.