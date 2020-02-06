Правительство определило лауреатов государственных премий в области спорта

Кандидатуру Пеэтера Мардна, бывшего спортсмена, судьи, спортивного врача и представителя спортивных организаций, на получение премии за дело всей жизни выдвинули Эстонской федерация гребли, Антидопинговая организация Эстонии, Союз велосипедистов Эстонии, Федерация легкой атлетики Эстонии и Союз врачей Эстонии. О Мардна говорят, что его жизнь и деятельность выходят за рамки одной определенной области или вида спорта, поскольку его имя известно практически всем спортсменам и врачам Эстонии. Мардна был личным наставником многих нынешних спортсменов. Кроме того, Мардна является активным участником гражданского общества, основателем и руководителем различных профессиональных ассоциаций и объединений.

Кандидатуру на получение премии за дело всей жизни гимнастки, тренера и активиста в области спорта Кадри Лийвак предложила Федерация гимнастики Эстонии. В представлении говорится о многолетней работе Лийвак по развитию и пропаганде гимнастики в Эстонии, а также о ее весомом вкладе в подготовку тренеров по гимнастике и создание системы профессиональной квалификации. В течение почти полувека она активно продвигала не только гимнастику, но и спортивную жизнь Эстонии в целом. Союз указал также, что благодаря целенаправленной работе популярность гимнастики возросла, и сегодня это вид спорта номер один в Эстонии по количеству увлекающихся им людей.

Сумма каждой премии за дело всей жизни составляет 40 000 евро.

Ежегодные премии в области спорта присуждены Магнусу Кирту за серебряную медаль в метании копья на ЧМ и общую победу в Алмазной лиге и Келли Силдару, получившей золотую медаль в лыжном фристайле на ЧМ среди взрослых, дважды завоевавшей золото в соревнованиях среди юниоров и выигравшей золотую, серебряную и бронзовую медали X-Games. Ежегодную премию в области спорта получат также Андрей Ояметс, под руководством которого женская волейбольная команда Эстонии вышла на чемпионат Европы, а волейбольная команда Tartu Bigbank одержала победу в Лиге чемпионов Credit24, и Мерике Кулль за продвижение подвижного образа жизни в качестве руководителя Лаборатории движения Тартуского университета, а также за присвоение титула лучшей в Европе программы популяризации спорта и подвижного образа жизни через образование программе “Школа призывает двигаться”. Ежегодную премию получит также Марсель Уйбо, за серебро на ЧМ по десятиборью и за выдающиеся достижения эстонской команды по водомоторному спорту в 2019 году.

Сумма каждой ежегодной премии составляет 9600 евро, премия, присужденная команде, делится между членами команды.