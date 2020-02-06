Еще одна европейская страна намерена запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания

Как напоминают "Ведомости", ранее план предполагал ввести запрет только в отношении бензиновых и дизельных машин с 2040 года, но эксперты предупредили, что этого будет недостаточно для достижения масштабной цели – сокращения нетто-выбросов парниковых газов в стране до нуля к 2050 году, поэтому в правительстве решили пересмотреть этот план.

"Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные [автомобили в список запрещенных]", - отмечается в сообщении.

В отрасли новый план правительства подвергся критике. Так, в британском Обществе производителей и продавцов автомобилей (SMMT) назвали анонсированный срок ввода запрета датой без какого-либо плана.

По итогам 2019 года в Великобритании было продано почти 38 тыс. электромобилей, на 144% больше, чем годом ранее, однако речь идет лишь об 1,6% от всего объема британского авторынка (на гибридные машины, которым теперь грозит запрет, пришлось 4,2% продаж), пишет Newsru.com. При этом правительство в прошлом году сократило субсидии на покупку электромобилей и полностью отменило их для гибридных машин. В 2018 году стало известно, что по новому стандарту строящиеся в Великобритании дома и офисы должны быть оснащены зарядными станциями для электромобилей.