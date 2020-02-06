Картина дня: подозрение на коронавирус в Таллиннском аэропорту, засыпающие на работе полицейские и нападение на посетительницу банка

Ночью из Таллиннского аэропорта в больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус

В ночь на среду из Таллиннского аэропорта в больницу была доставлена 26-летняя пассажирка, прилетевшая из Гонконга, у которой заподозрили коронавирус. Читать далее...

Инцидент в Таллинне: на посетительницу банка напал агрессивный мужчина

Читатель Rus.Postimees сообщил, что в среду, 5 февраля, на клиентку одного из столичных банков было совершено нападение. Читать далее...

Многие патрульные полицейские от усталости засыпали за рулем

Сорок пять процентов патрульных полицейских признаются, что проваливались в микросон, находясь за рулем оперативного автомобиля. И хотя рабочий график полицейского теоретически обеспечивает достаточное количество времени на отдых до и после работы, за смену стражи порядка иногда так устают, что глаза сами закрываются. Читать далее...

Полиция придумала новый способ борьбы с нарушителями скоростного режима

На состоявшемся в Департаменте шоссейных дорог обсуждении итогов года на дорогах страны ведущий специалист по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго сообщила, что в полиции рассматривают возможность установки в каждой патрульной машине мобильной камеры слежения за скоростью, что позволит улучшить дорожный надзор, а также должно привести к снижению числа превышений скорости. Читать далее...

На границе Эстонии с Китаем

В Китае вспышка опасной эпидемии, в Таллинне толпы китайских туристов. Караул? Не спешите! Им сейчас не лучше, чем нам. Читать далее...

«ЕвроХим» открыл в порту Силламяэ терминал по перевалке аммиака

В декабре 2019 года «ЕвроХим» открыл терминал по перевалке аммиака в порту Силламяэ. Читать далее...

На востоке Эстонии за год обнаружили шесть наркоточек: задержаны 25 человек, найдено более 30 кг наркотиков

В 2019 году в Вирумаа полицейские провели шесть наркорейдов, в результате которых проверили возможные наркоточки в Кохтла-Ярве, Нарве, Силламяэ, Раквере, Тамсалу и Тапа. В результате рейдов 25 человек были допрошены в качестве подозреваемых в незаконном распространении наркотических веществ. Читать далее...

Госсуд: чтобы считаться преступлением, угроза должна быть убедительной

Криминальная коллегия Госсуда пояснила, что нельзя рассматривать любое громкое высказывание или поступок как угрозу по меркам Пенитенциарного кодекса и что угроза должна и на обычного рассудительного постороннего производить впечатление реальной и убедительной. Читать далее...

В Эстонии растет число больных гриппом и ОРВИ

С 27 января по 2 февраля к врачам из-за ОРВИ обратились 3818 пациентов, за неделю их число выросло на 25 процентов. Число заболевших гриппом и гриппоподобными заболеваниями выросло на 61 процент. 52 процента пациентов составляли дети, среди больных больше всего детей в возрасте до 5 лет. Читать далее...

Ильмар Рааг об обысках в ПБК: в контексте экономических преступлений все должны быть равны

Закон должен обеспечивать равное обращение со всеми юридическими лицами в контексте экономических преступлений, даже если речь идет о средствах массовой информации, считает эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг. Читать далее...

Правительство определило лауреатов государственных премий в области спорта