Российские военные автомобили в Таллинне. ФОТО: AFP / Scanpix

В январе в Идлибе трагически погибли российские военные специалисты, заявил МИД России. Никаких подробностей о личности и месте службы погибших не сообщается. Ранее СМИ писали о гибели четырех офицеров центра специального назначения ФСБ в Сирии.

«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести „режим тишины“ в идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот, нарастили атаки», - говорится в сообщении министерства.

«Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», - заявили в МИД России, не уточнив, сколько именно россиян погибло и где они служили.

В понедельник, 3 февраля, телеграм-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщили, что в районе Алеппо (граничит с Идлибом) погибли четверо сотрудников центра специального назначения ФСБ.

После этого в управлении ФСБ по Тамбовской области изданию «Коммерсант» подтвердили смерть одного своего бывшего сотрудника - лейтенанта Всеволода Трофимова.

СМИ сообщали, что автомобиль, в котором находились сотрудники ФСБ, подорвался на фугасе.

Погибшие были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения, утверждает «Коммерсант». По данным издания, дорога, по которой передвигались российские офицеры, была заминирована.

По другой версии, сотрудники ФСБ попали под минометный обстрел, писало тамбовское издание «Комсомольской правды». Трофимов - уроженец Тамбовской области, родился в Мичуринске, утверждало издание.

Эти сообщения появились на фоне резкого обострения ситуации в Идлибе, где правительственные войска перешли в наступление. Это привело к тому, что провинцию решили покинуть сотни тысяч местных жителей.

В ночь на понедельник турецкие военные подверглись артиллерийскому обстрелу сирийских правительственных войск. Погибли семь военнослужащих. В ответ Турция нанесла удары по сирийским позициям и заявила о гибели десятков военных, которые служат Башару Асаду. Турция призывала Россию не защищать силы режима Асада.

Идлиб - последний оплот повстанцев и одна из четырех зон деэскалации, согласованных в 2017 году «астанинской тройкой» и не взятой под контроль армией Асада. В случае продолжения военной операции не исключена прямая угроза для российских военных, учитывая поддержку, которую они оказывают сирийской армии не только с воздуха, но и на земле, оценивала ситуацию газета «Коммерсант».

По данным издания, четверо российских спецназовцев погибли 1 февраля. Источники издания сообщили, что речь идет об офицерах управления «С» («Смерч») и управления «К» («Кавказ») центра специального назначения ФСБ.

Сирийский оппозиционный телеканала Syria TV сообщал, что они погибли в районе населенного пункта Захра, к северо-западу от Алеппо.

«Со слов источника известно, что сначала тела россиян попали в руки сирийской оппозиции, но потом были оставлены при отступлении», - писал «Коммерсант».