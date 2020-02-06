Производство сворачивается: эра дешевой рабочей силы в Эстонии закончилась

Уход с эстонского рынка крупного производителя мебели, компании Fleming, демонстрирует, по словам конкурентов, угрожающую тенденцию: для трудоемкого и недорогого производства в Эстонии больше нет места, пишет Postimees.
Неделю назад Postimees писал, что действующее в Копли паевое товарищество Fleming OÜ сворачивает производство и сокращает свыше двухсот человек. Производство мягкой мебели, вероятно, переедет в Литву, где рабочая сила дешевле и доступнее.
Уход с рынка крупного игрока комментируют лидеры мебельного бизнеса Эстонии.
Вескимяги: нужны специалисты, а не тесты PISA
Если в конце прошлого года Эстония открыто радовалась тому, что наши школьники находятся на абсолютной вершине мира по результатам тесте PISA, владелец крупнейшего в Эстонии производителя мебели Standard Энн Вескимяги не разделяет этого энтузиазма.
По словам предпринимателя с большим опытом, тест PISA - слишком теоретический и не имеет ничего общего с профессией или навыком на рынке труда. Он считает, что нехватка квалифицированной рабочей силы является одной из самых больших проблем, ограничивающих эстонскую мебельную промышленность. «Я как человек, занимающийся промышленным производством с 1990-х годов, могу сказать, что все начинается с образования», - говорит Вескимяги.
Уход Fleming из Эстонии он считает в каком-то смысле логичным. «Для нас эта новость была не очень шокирующей, потому что тенденция движется в этом направлении. Идут туда, где есть рабочая сила и где можно недорого производить», - признал Вескимяги.
Стоит вспомнить, что глава Fleming Лоррейн Мак-Махон жаловалась на то, что они не могут привезти в Эстонию дешевую украинскую и белорусскую рабочую силу: работникам приходится платить, по крайней мере, среднюю заработную плату в Эстонии (около 1400 евро), что для фирмы слишком много. Это вызвало некоторое раздражение в среде интернет-комментариев.
«Я бы не стал называть это рабством, - сказал Вескимяги. - Нужны и те, кто выполняет более простую работу. Если какой-то политик говорит, что вы можете привлечь трудовых мигрантов, но должны платить им зарплату не менее 2000 евро, то так дела не делаются».
Он уточнил, что хорошим специалистам в мебельной промышленности смело платят около 2000 евро. «Но любой вспомогательный персонал, такой как уборщики отелей, официанты и другие, безусловно, не может так много получать», - отметил предприниматель.
Нигуль: ушел топ-игрок в области мягкой мебели
По словам главы и владельца мебельной фабрики Tarmeko Яака Нигуля, Эстонии нужно современное производство, потому что трудно построить успешное общество, танцуя для туристов каэраяан и показывая им эстонские болота.
Поэтому он уверен, что уход Fleming - плохой знак. «Они не были очень заметной компанией, но годами были одним из ведущих производителей мягкой мебели в Эстонии», - похвалил Нигуль. Он добавил, что производство мягкой мебели обычно включает в себя выполнение более крупных заказов в более широком масштабе и что для этого требуется квалифицированная рабочая сила со специальной подготовкой.
Можно ли сказать, что время бизнес-моделей, основанных на дешевой рабочей сил, в эстонской мебельной промышленности прошло? «Оно начинает уходить во всех отраслях Эстонии, а не только в мебельной промышленности», - сказал Нигуль, отметив, что решением стала бы автоматизация производства.
Спасет ли мебельную промышленность более дешевая иностранная рабочая сила, которой не нужно платить хотя бы среднюю заработную плату? По оценке Нигуля, иностранная рабочая сила помогла бы обеспечить рабочие места, которые требуют работы в несколько смен, включая ночную.
Предприниматель подчеркнул, что деревянная мебель никуда не пропадет. «Ее замена пластиковой мебелью так же вредна для окружающей среды, как и замена натуральной кожи на искусственную», - сказал он.
Реландер: почему мы делаем различия между людьми?
Рольфа Реландеру, главе и владельцу Bellus Furniture OÜ, непонятно, почему местные и иностранные работники подчиняются разным законам.
Хотя компания Fleming объявила о прекращении производства в Эстонии, Реландер сказал, что с точки зрения конкурента они на самом деле не исчезнут, а просто выведут производство из Эстонии. "Похоже, у них проблема не в нехватке заказов, а в недостатке рабочей силы", - отметил Реландер.
«Сегодня поиск квалифицированной рабочей силы является серьезной проблемой для многих эстонских компаний, будь то мебельная промышленность, строительство или IT», - сказал производитель мебели, по мнению которого, иностранная рабочая сила могла бы смягчить ситуацию, но действующее законодательство ограничивает это.
«Законы не должны определять заработную плату людей в зависимости от страны их происхождения. Чем больше ограничений и правил наложено, тем сильнее давление на конкурентоспособность Эстонии. Ограничения можно было бы в некоторой степени понять, если бы у нас был высокий уровень безработицы, но ситуация обратная», - отметил Реландер.
Каково будущее мебельной промышленности Эстонии? «Эстония и страны Балтии в целом имеют хорошие возможности для обслуживания более крупных и богатых соседних стран, - ответил он. - Чтобы повысить нашу конкурентоспособность, нам всем необходимо создавать свои бренды и производить качественную продукцию».
Эстонская мебельная промышленность в цифрах
Деревянная мебель занимает очень важное место в экспорте эстонских деревянных изделий, занимая четвертое место после деревянных домов, пиломатериалов и деревянных деталей. Годовой оборот эстонского мебельного бизнеса составляет около 270-280 миллионов евро. Тремя основными экспортными рынками являются Финляндия, Швеция и Дания. Всего в мебельной промышленности Эстонии занято около 10 000 человек.