Производство сворачивается: эра дешевой рабочей силы в Эстонии закончилась

Неделю назад Postimees писал, что действующее в Копли паевое товарищество Fleming OÜ сворачивает производство и сокращает свыше двухсот человек. Производство мягкой мебели, вероятно, переедет в Литву, где рабочая сила дешевле и доступнее.

Уход с рынка крупного игрока комментируют лидеры мебельного бизнеса Эстонии.

Вескимяги: нужны специалисты, а не тесты PISA

Если в конце прошлого года Эстония открыто радовалась тому, что наши школьники находятся на абсолютной вершине мира по результатам тесте PISA, владелец крупнейшего в Эстонии производителя мебели Standard Энн Вескимяги не разделяет этого энтузиазма.

По словам предпринимателя с большим опытом, тест PISA - слишком теоретический и не имеет ничего общего с профессией или навыком на рынке труда. Он считает, что нехватка квалифицированной рабочей силы является одной из самых больших проблем, ограничивающих эстонскую мебельную промышленность. «Я как человек, занимающийся промышленным производством с 1990-х годов, могу сказать, что все начинается с образования», - говорит Вескимяги.

Уход Fleming из Эстонии он считает в каком-то смысле логичным. «Для нас эта новость была не очень шокирующей, потому что тенденция движется в этом направлении. Идут туда, где есть рабочая сила и где можно недорого производить», - признал Вескимяги.

Стоит вспомнить, что глава Fleming Лоррейн Мак-Махон жаловалась на то, что они не могут привезти в Эстонию дешевую украинскую и белорусскую рабочую силу: работникам приходится платить, по крайней мере, среднюю заработную плату в Эстонии (около 1400 евро), что для фирмы слишком много. Это вызвало некоторое раздражение в среде интернет-комментариев.

«Я бы не стал называть это рабством, - сказал Вескимяги. - Нужны и те, кто выполняет более простую работу. Если какой-то политик говорит, что вы можете привлечь трудовых мигрантов, но должны платить им зарплату не менее 2000 евро, то так дела не делаются».

Он уточнил, что хорошим специалистам в мебельной промышленности смело платят около 2000 евро. «Но любой вспомогательный персонал, такой как уборщики отелей, официанты и другие, безусловно, не может так много получать», - отметил предприниматель.

Нигуль: ушел топ-игрок в области мягкой мебели

По словам главы и владельца мебельной фабрики Tarmeko Яака Нигуля, Эстонии нужно современное производство, потому что трудно построить успешное общество, танцуя для туристов каэраяан и показывая им эстонские болота.

Поэтому он уверен, что уход Fleming - плохой знак. «Они не были очень заметной компанией, но годами были одним из ведущих производителей мягкой мебели в Эстонии», - похвалил Нигуль. Он добавил, что производство мягкой мебели обычно включает в себя выполнение более крупных заказов в более широком масштабе и что для этого требуется квалифицированная рабочая сила со специальной подготовкой.