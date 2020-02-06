В Эстонии многодетным семьям планируют выделить деньги на покупку автомобилей

Об идее публично рассказал министр социальных дел Танель Кийк, который в среду вечером в ресторане Maikrahv выступил для Ассоциации малого и среднего бизнеса Эстонии (EVEA). Когда министра спросили, есть ли у правительства какие-то налоговые идеи, как помочь работающим в сельской местности мелким фирмам и людям, Кийк в том числе ответил следующее: «Мы обсуждали, что многодетным семьям может быть оказана поддержка для покупки автомобилей, особенно в сельской местности. Те, у кого трое или более детей, зачастую обычная машина является слишком маленькой».

Позднее Кийк объяснил, что идею обсуждали еще в дни создания нынешнего правительства, хотя в коалиционный договор этот пункт не вошел. По словам министра социальных дел, зачастую большие семьи попадают в ситуацию, когда все члены семьи не помещаются в маленький автомобиль. «В этом случае надо передвигаться на двух автомобилях или, образно говоря, оставлять некоторых членов семьи без поездки, - поясняет Кийк. – Каждый сегодняшний ребенок – будущий рабочий и налогоплательщик, поэтому важно, чтобы они как можно больше могли участвовать в кружках по интересам или культурных мероприятиях».

Размер суммы пособия еще не определен. Также и то, сколько детей в семье должно быть, чтобы можно было получить деньги. Весьма вероятно, вся схема будет проходить через Kredex, который сейчас, например, выделяет финансовую помощь многодетным семья для ремонта и строительства.

В представлении Кийка пособие может быть направлено на проживающие в сельской местности семьи, в которых растут трое и больше детей. «В то же время нам еще надо определить, насколько велики целевые группы и какого размера пособие нам нужно. В любом случае, при встрече с Союзом многодетных семей Эстонии выяснилось, что им нужна эта мера», - объяснил министр.

Не идет ли вразрез государственное пособие для покупки больших автомобилей с климатическими целями, поскольку чем больше автомобиль, тем выше выбросы CO2?

«Зависит от ситуации. В случае если сейчас семья вынуждена на более маленькой машине совершать две поездки, поскольку в один автомобиль все не помещаются, то более новый и большой автомобиль в смысле климата может оказать положительное влияние», - считает Кийк.

В таком случае, может ли Кийк поддержать и снижение акциза на дизельное топливо, поскольку это обеспечит семьи более дешевым топливом? «Правительство еще не обсуждало это. В коалиционном соглашении говорится, что правительство пересмотрит акцизную политику, но необходимо учитывать несколько моментов: как это повлияет на бюджет, климат, как это поможет нашим предприятиям и что делают соседние страны - Латвия, Литва и Польша», - сказал министр социальных дел.