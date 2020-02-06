Lux Express выведет дополнительные автобусы на популярный маршрут

По словам исполнительного руководителя Янно Ритсберга, число пассажиров между Таллинном и Тарту по-прежнему растет, поэтому было принято решение вывести на линии дополнительные автобусы Ekstra.

«В середине недели большинство наших пассажиров путешествуют по рабочим делам, однако в пятницу и в воскресенье на автобус хотят попасть много школьников, студентов и пенсионеров, которые хотят приобрести более дешевый билет», - сказал он.

Теперь по пятницам и воскресеньям у пассажиров есть возможность выбора – поехать на комфортабельных автобусах Lux Express или на более скромных Ekstra, но купить билет дешевле, сообщила компания в пресс-релизе.

По пятницам и по воскресеньям автобусы Ekstra будут отправляться в обоих направлениях каждые два часа, начиная с обеда и до 20 часов. Билеты имеют фиксированную стоимость (взрослый - 9 евро, льготный – 7 евро), которая не будет меняться в зависимости от спроса.

Ритсберг добавил, что на маршруте Таллинн-Тарту льготы Lux Express для пенсионеров и учащихся будут действовать в любой день и временной промежуток, за исключением пятницы и воскресенья с 12 до 20.