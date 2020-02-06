ГАЛЕРЕЯ ⟩ Необычная квартира с винтажным декором

Этот интересный дизайн представляет собой эклектический микс, но скорее не ярких цветов и оттенков, а разнообразных стилевых направлений, материалов и текстур. Здесь мы можем видеть и обильный настенный и потолочный декор в классическом английском стиле, и нотки парижских апартаментов, и металлическую и деревянную мебель в индустриальном стиле. Но самое захватывающее в этом доме — это обилие винтажного декора, который можно подолгу рассматривать почти на каждой фотографии.