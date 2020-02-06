Чт, 6.02.2020
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Самый юный пациент: младенцу диагностировали коронавирус через 30 часов после рождения

Новорожденный в Ухане

ФОТО: TPG / ZUMAPRESS.com / Scanpix

В Китае новорожденному младенцу диагностировали коронавирус, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные государственные СМИ. Заболевание выявили у ребенка спустя 30 часов после рождения. Это самый юный пациент с новым вирусом.

Младенец появился на свет в Ухане - в эпицентре распространения нового заболевания. Коронавирус был ранее выявлен у его матери. Пока врачи не знают, заразился ли он еще в утробе или после рождения, пишет Интерфакс.

"Возможно, что ребенок заразился, вдыхая капли слюны матери, когда она кашляла", – говорит эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете Стивен Морс.

Сейчас ребенок, который весил 3,25 кг при рождении, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

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