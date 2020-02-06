Самый юный пациент: младенцу диагностировали коронавирус через 30 часов после рождения

В Китае новорожденному младенцу диагностировали коронавирус, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные государственные СМИ. Заболевание выявили у ребенка спустя 30 часов после рождения. Это самый юный пациент с новым вирусом.
Младенец появился на свет в Ухане - в эпицентре распространения нового заболевания. Коронавирус был ранее выявлен у его матери. Пока врачи не знают, заразился ли он еще в утробе или после рождения, пишет Интерфакс.
"Возможно, что ребенок заразился, вдыхая капли слюны матери, когда она кашляла", – говорит эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете Стивен Морс.
Сейчас ребенок, который весил 3,25 кг при рождении, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.