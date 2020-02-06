Готовила завтрак и порезалась: российская чемпионка опровергла слухи о суициде

Видео размещено в инстаграме тренера гимнастки Анны Дьяченко.

«Всем привет. Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно. Это единственное, что подтверждает речь о том, что в прессе пишут полный ужас, полную неправду.

Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, как можно было такое написать, извините, вообще без малейшего факта доказательств.

Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. У всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую – раны лучше заклеить и обработать профессионально, дабы не заниматься самолечением.

Заехала в больницу, предупредила тренеров, что я немного опаздываю, и на этом вся история закончилась. А тут пишут такой кошмар: вены, порезалась, какой ужас. На самом деле у меня просто нет слов.