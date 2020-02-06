Синтия Эриво. ФОТО: VALERIE MACON/AFP

Пока букмекеры делают ставки, мы разбираемся, что в «Оскаре» этого года самое занимательное.

Интервал между премиями BAFTA и «Оскар» в этом году оказался очень небольшим. В издании Guardian даже уверены, что звезде «Джокера» Хоакину Фениксу едва хватит времени, чтобы отстирать его «многоцелевой» смокинг и советуют не делать этого, чтобы помочь планете.

Церемония в этом году проводится раньше обычного в надежде побороть падение рейтинга телетрансляции премии.

Среди других важных претендентов на самый урожайный на трофеи фильм церемонии - военная драма "1917", "Брачная история" от Netflix и южнокорейский хит "Паразиты".

1. Скарлетт Йоханссон номинирована в двух актерских категориях сразу

Она поборется и за лучшую актрису в главной роли - за «Брачную историю», и за лучшую роль второго плана («Кролик Джоджо»).

Подобных случаев за всю историю премии было всего 11, среди них - Сигурни Уивер в 1989 году, Аль Пачино в 1993-м, Эмма Томпсон в 1994-м, Джейми Фокс в 2005-м и Кейт Бланшетт в 2008-м.

Никто из них не выиграл обе награды.

Скарлетт Йоханссон сыграла две очень разные роли в «Брачной истории» Ноа Баумбаха и «Кролике Джоджо» Тайки Вайтити.

2. Синтия Эриво уже взяла «Эмми», «Грэмми» и «Тони», а теперь еще может взять и «Оскара»

Возможно, исполнительнице роли активистки Гарриет Табмен, боровшейся с рабством, удастся собрать престижную четверку наград («Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони»). Если так, то воплотившая ее на экране Синтия станет самой молодой актрисой в истории, собравшей такой джекпот.

Ей 33, а нынешний рекордсмен Роберт Лопес собрал свою «большую четверку» в 2018 году в возрасте 39 лет.

У Эриво есть два шанса взять «Оскар»: она номинирована как на награду за лучшую женскую роль («Гарриет») , так и за лучшую оригинальную песню - Stand Up .

3. Если Сэм Мендес станет лучшим режиссером, это будет самый большой разрыв между двумя режиссерскими победами в истории «Оскара»

Недавно посвященный в рыцари Британской Империи сэр Сэм взял «Оскара» как лучший режиссер в 1999 году за «Красоту по-американски», но может снова одержать победу на церемонии этого года со своим чрезвычайно успешным эпосом о Первой мировой войне - «1917».

До сих пор самый большой разрыв был на счету Билли Уайлдера - прошло 15 лет между его режиссерскими трофеями за «Потерянный уикэнд» (1945) и «Квартиру» (1960).

4. Впервые фильмы двух гражданских супругов - в одной номинации

Режиссеры Грета Гервиг и Ноа Баумбах вместе с 2011 года. У них есть ребенок, а в этом году еще и шанс получить награду за «лучший фильм».

Для Гервиг это «Маленькие женщины», для Баумбаха - «Брачная история».

В 2009 году была схожая история, когда фильмы Джеймса Кэмерона («Аватар») и Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури») были номинированы на главную награду, но этот режиссерский тандем распался 18 годами ранее.

Гервиг также может получить «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а ее супруг - за лучший оригинальный.

В обеих лентах сыграла Лора Дерн, которая выдвинута на награду «лучшая актриса второго плана» за роль в «Брачной истории».

5. «История игрушек 4» может улучшить рекорд, установленный «Историей игрушек 3»

Приз за лучший анимационный фильм появился в 2001 году, и с тех пор в этой категории победил только один сиквел - собственно, «История игрушек 3».

Таким образом, победа четвертой части эпопеи сделает ее не только вторым сиквелом, выигравшим награду за «лучший анимационный фильм», но и вторым, выигравшим по одной франшизе.

6. «Паразиты» - всего шестая картина на иностранном языке, номинированная на «лучший фильм»

Это первый корейский фильм, получивший номинацию на главный приз, и только шестая лента в истории, которая номинирована и на «лучший фильм», и на «лучший фильм на иностранном языке».

Среди прочего, такой «двойной» чести ранее удостаивались «Рома» Альфонса Куарона в прошлом году, «Любовь» Михаэля Ханеке в 2013 году и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли в 2001-м.

7. Джонатан Прайс - единственный из номинантов на главную мужскую роль, который играет реального человека

В «Двух папах» валлийский актер играет папу римского Франциска.

Другие номинанты - Леонардо Ди Каприо, Антонио Бандерас, Адам Драйвер и Хоакин Феникс - изображают вымышленных персонажей.

Впрочем, Педро Альмодовар, по собственному признанию, добавил автобиографичности в характер режиссера, которого играет Бандерас в "Боли и славе".

В категории лучших актрис царит реализм: Рене Зеллвегер играет кинодиву Джуди Гарланд, Синтия Эриво - правозащитницу Гарриет Табмен, а Шарлиз Терон - телеведущую Fox News Мегин Келли.

8. Журналисты дарят идеи кинематографистам

Два претендента сезона премий этого года основаны на репортажах.

«Прекрасный день по соседству» вдохновлен материалом 1998 года в журнале Esquire, который написал журналист Том Джунод.

«Стриптизерши» основаны на расследовании, опубликованном в 2015 году в нью-йоркском журнале Джессикой Преслер.

Несмотря на то, что оба фильма были номинированы в этот сезон, в том числе - на «Золотой глобус», только «Прекрасный день» попал в оскаровские номинации.

9. Средний возраст номинантов на лучшую мужскую роль второго плана - 71 год

Это значительно более солидная цифра, чем средний возраст всех предыдущих победителей в этой категории - 49 лет.

На этот раз Брэд Питт в свои 56 - самый молодой. Далее идут Том Хэнкс - ему 63, Джо Пеши - 76, Аль Пачино - 79, а сэру Энтони Хопкинсу и вовсе 82.

У каждого из них уже есть «Оскар»: у Питта как у продюсера «12 лет рабства», у остальных - за актерские работы.

10. «Бердмен» и 1917: что общего

Эксперты «Оскара» пристально следят за категорией «лучший монтаж», потому что существует сильная корреляция между номинантами в этой категории и главной наградой за «лучший фильм».

У «1917» нет номинации за монтаж, хотя его и считают фаворитом.

Только один фильм за последние 40 лет выиграл лучшую картину без номинации за монтаж - «Бердмен» 2014 года.

Интересно, что оба фильма имитируют отсутствие монтажных склеек, но в обоих они есть, что демонстрирует, насколько искусной должна быть работа монтировавших их операторов.

11. Netflix удвоил свои шансы выиграть лучшую картину в этом году

Стриминговый сервис возлагал на «Рому» свои надежды год назад, активно борясь за награду «лучший фильм», которая в конечном итоге досталась «Зеленой книге».

В этом году они выпустили гораздо больше фильмов для сезона наград - «Король», «Меня зовут Долемайт», «Два папы» и в прах разруганная критиками «Прачечная».

Тем не менее, два фильма стримингового гиганта - «Ирландец» и «Брачная история» - номинированы на главный приз.

Вполне может быть, что Академия еще не готова отдать Netflix приз за лучшую картину.

Но, согласно букмекерам, у гангстерского фильма Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши есть немалый шанс.

12. У сочинительницы Дайан Уоррен - 11-я номинация на «Оскар»

Песня I'm Standing With You из фильма «Прорыв» делает из 63-летней Уоррен рекорсдсменку.

Фактически, она теперь женщина с самым большим числом номинаций на «Оскар» без единой победы, что несколько умаляет давление на Гленн Клоуз - у той лишь семь номинаций без победы.

У Элтона Джона впервые с «Короля-Льва» 1994 года появилась номинация за «лучшую песню».

13. У Джуди Гарланд не было «Оскара», но Рене Зеллвегер может повезти

Ожидалось, что Джуди получит «Оскара» в 1954 году за фильм «Звезда родилась» - репортеры установили камеры около ее койки в роддоме, чтобы она могла произнести свою победную речь.

Вместо этого награда досталась Грейс Келли за роль в фильме «Деревенская девушка».

Операторам пришлось быстро свернуть съемку Гарланд.