Фото: автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу

ДТП произошло в 11.48 между на шоссе Пыльтсамаа и Выхма в деревне Нымавере. Автомобиль Volkswagen Transporter через встречную полосу вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В машине была только сидевшая за рулем женщина, которая пострадала. Медики доставили ее в больницу для проверки состояния здоровья.

Работавшая на месте аварии патрульный полицейский Тартуского отделения полиции Анника Лиллемяги отметила, что температура колеблется в районе нуля градусов и местами на дороге может быть черный лед, поэтому полиция просит всех водителей каждое мгновение быть очень внимательными и учитывать более долгий тормозной путь. Особенно внимательными следует быть на мостах и виадуках, а также на лесных дорогах и других местах, где даже небольшой слой льда приводит к возникновению очень скользкой дороги.