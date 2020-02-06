Находящегося под следствием экс-политика признали предпринимателем года

В среду вечером Эстонская ассоциация малых и средних предприятий (EVEA) вручила награды за предыдущий год. Выбирали лучшую семейную компанию, лучшую женщину-предпринимателя, самого успешного начинающего предпринимателя года, успешного индивидуального предпринимателя и локомотив сотрудничества. Бывший тартуский вице-мэр и социал-демократ Каяр Лембер, владеющий игровой площадкой Vudila в уезде Йыгева, был удостоен звания лучшего сельского предпринимателя года.

Лембер, приз которому вручал министр сельской жизни Арво Аллер, в благодарственной речи сказал, что благодарит EVEA и жюри за их смелое решение. «Оказать такое признание предприятию, связанные с которым человек и фирмы оказались между жерновов...», - вздохнул Лембер, который предстанет перед судом этой весной.

Хотя игровая площадка Vudila предлагает развлечения для взрослых и детей, ежедневная работа предпринимателя здесь, по словам Лембера, не так проста.

Лембер обратился к общественности и политикам Эстонии, заявив, что чиновники и предприниматели должны больше сотрудничать друг с другом. «Если где-то совершается ошибка, придите на помощь (чиновнику - ред.), не надо рубить все топором», - сказал предприниматель, подчеркнув, что эстонская система правосудия расследует его деятельность уже шестой год.

«Я очень надеюсь, что мы выйдем из этого процесса победителями, но я спрашиваю, зачем это нужно?» - добавил Лембер.

Лембер указал на стоявшего рядом министра Аллера, сказав, что у того есть сила и дух. «Сил, духа сотрудничества, меньше ревности и больше солнечного света!» - завершил пожеланием свою речь предприниматель и вернулся за стол наслаждаться ужином.

Путь на Голгофу тогдашнего вице-мэра Тарту и вице-председателя СДПЭ начался в мае 2016 года, когда он был арестован Центральной уголовной полицией по подозрению в неоднократной даче взятки. Три года спустя Лемберу и ряд других людей и компаний были предъявлены обвинены в мошенничестве со льготами.

Согласно обвинению, Лембер и другие подали в Фонд развития предпринимательства и Департамент сельскохозяйственных регистров и информации ходатайства о субсидиях почти на 2 млн евро, но не использовали их по назначению, что нанесло ущерб государству.