В Таллинне по краям Рейди-теэ появятся ларьки с мороженым и уличной едой

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет сказал ERR, что эта идея отражена в проекте Рейди-теэ, поскольку по краям дороги запланированы места, где можно заниматься уличной торговлей, пишет rus.err.ee.

"Если не возникнет никаких препятствий, то, вероятно, в ближайшее время мы начнем организовывать конкурсы, чтобы найти желающих торговать на Рейди-теэ уже в этом сезоне", – сказал он.

Согласно первоначальному видению города, один конкурс мог бы быть для поиска торговцев мороженым и безалкогольных напитков, и три отдельных – для поиска решений, предлагающих уличную еду вдоль Рейди-теэ, прежде всего около пешеходного променада.