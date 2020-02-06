В Таллинне по краям Рейди-теэ появятся ларьки с мороженым и уличной едой

В ходе строительства столичной улицы Рейди-теэ по краям были оставлены карманы, в которых разместятся торговцы мороженым и уличной едой.
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет сказал ERR, что эта идея отражена в проекте Рейди-теэ, поскольку по краям дороги запланированы места, где можно заниматься уличной торговлей, пишет rus.err.ee.
"Если не возникнет никаких препятствий, то, вероятно, в ближайшее время мы начнем организовывать конкурсы, чтобы найти желающих торговать на Рейди-теэ уже в этом сезоне", – сказал он.
Согласно первоначальному видению города, один конкурс мог бы быть для поиска торговцев мороженым и безалкогольных напитков, и три отдельных – для поиска решений, предлагающих уличную еду вдоль Рейди-теэ, прежде всего около пешеходного променада.
Пока неясно, будут ли продавцы еды работать вдоль дороги круглогодично или только в теплый период.