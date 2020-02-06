Omniva: за время "домашнего ареста" из Китая не будет отправлено ни одной посылки

По словам руководителя операций Omniva Кристи Унд, временная остановка потока китайских грузов может привести к некоторому скоплению посылок.

«Посылки, которые уже достигли международной цепочки поставок, приходят к нам, как обычно, но в какой-то момент мы ожидаем в китайском потоке багажа паузу, за которой последует внезапный поток грузов», - объяснила Унт.

«Международная доставка посылок сейчас проходит без больших задержек. Если пакеты, которые накапливаются во время простоя, дойдут до нас разом в больших количествах, доставка этих пакетов может занять немного больше времени, чем », - добавила Унт. Однако, по ее словам, скорость доставки посылок, отправляемых внутри Эстонии и из других европейских стран, не пострадает.

Независимо от того, как долго товары находились в пути, Omniva доставит груз клиенту как можно скорее, однако международную доставку посылок Omniva контролировать не может, сообщает предприятие в пресс-релизе.

«Мы не можем делиться информацией о грузах, которые еще не прибыли в Эстонию. Поэтому клиенту следует проявлять терпение и следить за информацией о посылке на веб-сайте Omniva. К сожалению, наша служба поддержки также не располагает более подробной информацией о перевозках, которые еще находятся в пути », - объяснила Унт.