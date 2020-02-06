Чт, 6.02.2020
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  • "Процесс реформы пошел насмарку": Известная сеть аптек выходит из аптечного союза

"Процесс реформы пошел насмарку": Известная сеть аптек выходит из аптечного союза

Euroapteek

ФОТО: facebook.com/euroapteek

Сеть аптек Euroapteek выходит из Союза аптек Эстонии и прекращает участие в политическом процессе аптечной реформы, сообщил портал Rus.ERR.

 "Процесс аптечной реформы пошел насмарку. Менее чем за два месяца до вступления закона в силу не смогли ни председатель Союза аптек Эстонии, ни политики найти какие-либо разумные решения сложившейся ситуации", - заявила председатель правления Euroapteek Оксана Костогриз.

По словам Костогриз, нужно весь прежний план реформы аннулировать, а затем привлечь заинтересованные стороны и начать все с чистого листа.

"Мы оказались в ситуации, когда в силу вступит закон, которого не хотят ни участники рынка, ни государство", - cчитает Костогриз.

По оценке Euroapteek, Союзу аптек Эстонии не важны интересы конечного потребителя.

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