"Процесс реформы пошел насмарку": Известная сеть аптек выходит из аптечного союза

"Процесс аптечной реформы пошел насмарку. Менее чем за два месяца до вступления закона в силу не смогли ни председатель Союза аптек Эстонии, ни политики найти какие-либо разумные решения сложившейся ситуации", - заявила председатель правления Euroapteek Оксана Костогриз.

По словам Костогриз, нужно весь прежний план реформы аннулировать, а затем привлечь заинтересованные стороны и начать все с чистого листа.

"Мы оказались в ситуации, когда в силу вступит закон, которого не хотят ни участники рынка, ни государство", - cчитает Костогриз.