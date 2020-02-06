Пустующий Дом рыцарства на Тоомпеа может стать представительским зданием

Правительство поддержало эту концепцию и обсудит ходатайство о финансировании ремонта дома в рамках разработки стратегии государственного бюджета на 2021-2024 годы. По словам премьер-министра Юри Ратаса, положительно, что длительный процесс реконструкции одного из самых представительных зданий в Эстонии вновь достиг обсуждения в правительстве.

«Достойная история Дома эстляндского рыцарства обязывает нас искать решения для восстановления и использования таких уникальных культурных ценностей, чтобы каждый из нас мог принять в этом участие. Я рад, что у этой коалиции есть политическая воля, чтобы спасти этот исторический дом», - сказал Ратас.

Министр государственного управления Яак Ааб заявил, что одно из самых представительных зданий на Тоомпеа слишком долго не использовалось. «Благодаря реконструкции и передаче в государственное использование дома рыцарства мы не только спасем одно из самых уникальных зданий Эстонии, которое в настоящее время пустует, но и придадим ценность всей истории этого здания. Я полагаю, что после реконструкции это здание будет открыто для жителей Эстонии и туристов».

Дом рыцарства предалагется реконструировать в представительское здание Эстонской Республики, где будут проводиться представительские и предназначенные для прессы мероприятия, организуемые президентом, Рийгикогу, правительством, министерствами и ведомствами . «В то же время мы планируем экскурсии по зданию, чтобы все желающие могли посетить национальные представительские помещения», - сказал Ааб. В здании также разместились бы офисы канцелярии парламента.