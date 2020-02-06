Чт, 6.02.2020
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Eurostat: Доля работающих удаленно в Эстонии выше среднего по ЕС

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ФОТО: Elmo Riig

Доля работающих удаленно в Эстонии выше среднего по ЕС и составляет 7,6 процента, свидетельствует статистика Eurostat за 2018 год.

Больше всего работающих удаленно людей в Нидерландах (14 процентов), Финляндии (13,3 процента), Люксембурге (11 процента), Австрии (10 процентов), Дании (7,8 процента), сообщает BNS

Удельный вес работающих удаленно людей в возрасте от 15 до 64 лет в Латвии составляет 2,9, в Литве - 2,5 процента.

Наименьший удельный вес работающих удаленно людей зафиксирован в Болгарии (0,3 процента), Румынии (0,4 процента), на Кипре (1,2 процента), в Хорватии (1,4 процента), Греции (2 процента), Венгрии (2,3 процента).

В среднем по ЕС этот показатель составляет 5,2 процента. По данным  Eurostat, доля людей, работающих удаленно, сохранялась в рамках 5 процентов на протяжении последних десяти лет.

Кроме того, по данным Eurostat, в ЕС удаленно чаще работают женщины (5,5 процента общего числа работающих женщин), чем мужчины (5 процентов).

Удельный вес работающих удаленно сотрудников увеличивается с возрастом. Только 1,8 процента жителей ЕС в возрасте от 15 до 24 лет работают удаленно, тогда как в возрастной группе  25-49 лет этот показатель составляет 5, а в группе от 50 до 64 лет - 6,4 процента.

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