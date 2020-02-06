Виноват коронавирус? Акции Tesla обвалились почти на одну пятую

Акции компании Tesla вчера неожиданно упали на 17% после невероятного роста в цене несколько дней подряд. Об этом сообщает издание AutoWeek.
Отмечается, что акции Tesla два дня последовательно росли в цене на 19,9% и 18%. После этого ценные бумаги компании упали в цене на целых 20%, но к концу торгов 5 февраля спад уже составлял 17%. Стоимость акций составила $734.
Издание отмечает, что это самый большой спад стоимости Tesla с 2012 года, то есть за последние восемь лет.
По предварительным данным, акции Tesla упали в цене из-за задержек с поставками китайских Model 3. Завод компании в Шанхае временно приостановил свою роботу из-за коронавируса. Он должен начать снова работать после 10 февраля.