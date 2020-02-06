C сегодняшнего дня можно подавать заявления на компенсацию расходов на визу в РФ

Как сообщил СМИ министр государственного управления Яак Ааб, компенсации выдаются лицам, желающим посетить в этом году живущих в приграничных районах России родственников или места их захоронения.

"Для посещения проживающих в России на приграничных территориях родственников или мест их захоронения необходимо получить визу, что стоит денег, - пояснил министр. - Чтобы необходимые поездки не сорвались из-за отсутствия денежных средств, предлагаем и в этом году возможность компенсировать расходы на визы".

В этом году на эти цели выделено 61 290 евро. Максимальная сумма возмещения составляет 70 евро на одного ходатая.

Ходатайства о получении компенсации могут подавать граждане Эстонии, чье местожительство, по данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии и которые желают навестить супруга или супругу, близких родственников, родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посетить места их захоронения.